Köy okulları kitap ve sanatla buluşuyor

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yılmaz ve öğrencileri, başlattıkları 'Hayat Okumakla Güzel' adlı proje kapsamında köy okullarına kütüphane, 'Hayat Sanatla Güzel' projesiyle de sanat atölyeleri kuruyor. Şimdiye kadar 13 köy okulunda kütüphane kuran ekip son olarak, Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki iki okula kütüphane kurdu. Toplanan kitaplar 41 kişilik bir ekibin katılımıyla Yılmaz Ortaokulu ve Bezge İmam Hatip Ortaokulu'na teslim edildi. Aksaray'ın köy okullarında başlayan kütüphane kurma serüveninin asrın felaketi depremlerin ardından Hatay'a kadar uzandığını belirten Prof. Dr. Yılmaz, "Kimi okulumuza yalnızca kitap tedarik ederken, kimi okulumuza da hem kitap hem de kitaplık temin edildi. Öğrencilerimizin eşsiz çabası ve kitapseverlerin büyük desteğinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının paydaşlığı kuracağımız kütüphane için büyük bir şans oldu. Böylece toplam 13 köy okulumuzda kurulan 36 bin kitaplı kütüphanelerimiz öğrencilerimizin hizmetine sunuldu. 'Hayat sanatla güzel' sanat atölyeleri kurmaya başladık. "Yeni Nobel adaylarımız neden olmasın?" projesiyle köy okullarına fen deney setleri ve matematik zekâ oyunlarından oluşan fen ve teknoloji laboratuvarları kurmaya başladık" ifadelerini kullandı.