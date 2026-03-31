Köy okullarında bilim ve okuma seferberliği

Etkinliklerde öğrencilere hitap eden Böyükata, "Kınık'tan da Aziz Sancar çıkabilir, Bozboğa'dan da İbn-i Sina çıkabilir" diyerek çocukların hayal kurmalarını ve kendilerine güvenmelerini istedi. "Ben de yaparım" temasıyla gerçekleştirilen söyleşilerde bilim, araştırma ve proje üretmenin önemine değinen Böyükata, öğrencilerin bilime dair merak ettiği sorulara tek tek cevap verdi. Program kapsamında tüm sınıfları tek tek ziyaret eden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, öğrencilerle birebir ilgilenerek kitaplar hediye etti. Okullarda görev yapan öğretmenlerin fedakârlığına dikkat çeken Böyükata, özellikle Kınık Okulu'nda yürütülen TÜBİTAK projeleri ve oluşturulan bilim ortamının örnek olduğunu söyledi.

"BUTİK OKUL MODELİ" DİKKAT ÇEKTİ

Kınık Köyü'ndeki eğitim ortamını "butik okul" olarak nitelendiren Mustafa Böyükata, öğrencilerin özgüvenli, meraklı ve üretken yapısının öğretmenlerin emeğiyle ortaya çıktığını belirtti. Okul yönetiminin öğrencileri yakından takip etmesinin başarıda önemli rol oynadığı kaydeden Böyükata; "Kınık köyünde okuyan öğrenciler çevre köylerden gelip taşımalı eğitime katılan çocuklardan oluşuyor. Buna rağmen yüksek bir motivasyon ve özgüvene sahiptiler. İlgiyle dinliyor ve harika konuşuyorlardı. Bilime ve araştırmaya ilgileri yüksek, yabancı dil öğrenmeye hevesli, farklı sanat alanlarına yatkın oluşlarını, gelecekte çok güzel işler ortaya koyabilecek potansiyele sahip olduklarını gördüm. Bu hal kendiliğinde olamazdı. Okulda daha önce TÜBİTAK – 4006 projesi yapılmış ve fen sınıfı oluşturulmuş. Sadece sınıfla sınırlı kalmayıp koridorlar bilimi ve teknolojiyi çağrıştırıcı görsellerle zenginleştirilmiş. Okul binası bütünlük içerisindeydi" diye konuştu.

AKRAN ÖĞRENMESİ ÖNE ÇIKTI

Bozboğa Köyü'ndeki birleştirilmiş sınıf uygulamasına da değinen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, farklı yaş gruplarının aynı ortamda eğitim görmesinin önemli bir avantaj sunduğunu belirtti. Öğretmenlerin bu yapıyı doğru şekilde değerlendirerek akran öğrenmesini güçlendirdiğini ifade eden Böyükata, bu modelin çocukların "öğrenmeyi öğrenme" becerilerini geliştirmelerine katkı sağladığını vurguladı. Kendi öğrencilik yıllarında da benzer bir deneyim yaşadığını dile getiren Böyükata, bu tür ortamların eğitime farklı bir bakış kazandırdığını söyledi.