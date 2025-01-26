Köy okulu depremzedeye yuva oldu

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Yılanlı köyünde yaşayan Mustafa ve Fatma Karaman çiftçi, depreme 3 çocuğuyla beraber köy evlerinde yakalandı. 1 yıl konteynerde yaşayan aile, ilk öğrencilik yıllarının geçtiği köy okulunu evleri haline getirdi. Evlerinin ağır hasar alarak girilemez hale geldiğini anlatan Mustafa Karaman, çareyi 1962'de yapılan ve kullanılmayan Yılanlı Köyü İlkokulu'nu eve çevirmekte buldu.Karaman, "Çocukluğumun geçtiği, okuma yazmayı öğrendiğim köy okulum boştu. Gerekli izinleri aldıktan sonra boş okulu yuvamız haline getirdik. Burada eskiden tek sınıfta tüm kademedeki öğrenciler ders görürdü. O yüzden tek odalı bir ev oldu bizim için. Dolaplarla sınıfı 3 oda haline getirdik. Mutfağımız var. Okulun bahçesine sedir kurduk, deposunu tuvalete çevirdik. Çok şükür öyle ya da böyle başımızı sokacağımız sıcak bir yuvamız oldu" diye konuştu.5'inci sınıfa kadar bu okulda okuduğunu, ablalarının, kardeşlerinin, hatta köydeki bütün çocukların bu okuldan yetişip bir yerlere geldiğini anlatan Karaman, "Çocukluğumun geçtiği sınıfımı evime çevirmek çok garip bir duygu. Çocuklarıma okulda yaptığımız yaramazlıkları anlatıyorum. Onların da çok ilgisini çekiyor. Duvarında 'Ne Mutlu Türk'üm Diyene!' yazan bir evimiz var. Bu beni çok duygulandırıyor" ifadelerini kullandı.