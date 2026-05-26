Köy okulu Maarif Modeli’yle küllerinden yeniden doğdu

Diyarbakır
'ın Eğil ilçesinde zemini mucur taşla kaplı olduğu için öğrencilerin rahatça oyun oynayamadığı Bahşiler Atatürk İlkokulu, 8 yıl içerisinde hayata geçirilen projelerle, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli
'nin güçlü örneklerinden biri hâline geldi. Bakanlığın sunduğu imkânların yanı sıra, başta Türkiye Yardım Sevenler Derneği olmak üzere birçok kurum, gönüllü ve hayırseverin desteği, okul müdürü Resul Üstüntaş ve idealist öğretmen kadrosunun ortaya koyduğu emek ile okul adeta küllerinden doğdu. 8 öğretmenin ve 130 öğrencili okulun bahçesinde, okuma köşeleri, okul öncesi oyun alanları, mini futbol sahası, sosyal etkinlik alanları bulunuyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulamaları sayesinde okul yaşam alanına dönüştü. Özellikle "Yeşil Vatan Geleceğe Çare" projeleri kapsamında oluşturulan yeşil alanlar ve çevre odaklı etkinlikler sayesinde öğrenciler doğayı koruma bilinci kazanıyor. SABAH'a konuşan Okul Müdürü Resul Üstüntaş, "Biz bu okulda sadece fiziki dönüşüm gerçekleştirmedik; çocukların hayallerine, umutlarına ve geleceğine dokunmaya çalıştık. Bir zamanlar bahçesinde tek bir ağacın olmadığı bu okulda bugün oyunlar, kitaplar ve umut yeşeriyor. Maarif Modeli'nin temelinde yer alan öğrenci merkezli yaklaşımın kırsalda da güçlü şekilde hayat bulabileceğini hep birlikte gösterdik. İnanıyoruz ki öğretmenin gücü, samimiyet ve iyi bir ekip ruhu birleştiğinde başarılamayacak hiçbir şey yoktur" dedi. Yaşanan dönüşüm süreci, öğretmenler tarafından kaleme alınarak "Köklerden Geleceğe" adıyla kitaplaştırıldı.