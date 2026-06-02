Köy okulunda ’su bilinci’ eğitimi

Avrupa Birliği (AB) destekli "BlueLightS Projesi", Malatya
'daki Koldere İlkokulu ve Ortaokulu'nda hayata geçirildi. Bir köy okulunda yürütülen proje; öğrencilere su ekosistemleri, su verimliliği ve sıfır atık bilinci aşılıyor. Eğitimler, ders programlarının yanı sıra hafta sonu etkinlikleriyle de destekleniyor. Koldere Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Proje Yürütücüsü Dr. Sinem Berber, öğrencilerin okulda anketler düzenleyerek su ayak izlerini hesapladıklarını aktardı. Fırat Nehri ve Karakaya Barajı'na yakın olan öğrencilerin çevre kirliliğini gözlemleyebildiğini söyleyen Berber, "Mavi gezegenimize vatanımız gibi sahip çıkmalıyız" dedi. Okul Müdürü Galip Öz, projenin Türkiye
'de sınırlı sayıda örneği olduğunu ve aldıkları olumlu dönüşlerden gurur duyduklarını ifade etti. Müdür Yardımcısı Mehmet Coşkun ise öğrencilerin bozuk muslukları bildirmekten plastik atık toplamaya kadar sürece katıldığını belirtti. Atık kapak toplama çalışmalarına katılan 8. sınıf öğrencisi Gamze Bayram ise su kirliliğinin sudaki canlıların evlerini yok ettiğini belirterek "İyi bir gelecek ve dünya için çevremize sahip çıkmalıyız" ifadesini kullandı.