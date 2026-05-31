Köy okulundan şampiyonlar arenasına

Gaziantep
'in Nizip
ilçesinin Kumla köyünde sınıf öğretmenliği yapan Kick Boks Milli Takım Antrenörü Abdullah Gökşen rehberliğinde büyüyen çocuklar dünyaya açılıyor. 10 yıl önce bölgede ilkokul ve ortaokul çağındaki çocukları Kick Boks sporuyla tanıştıran Gökşen sayesinde onlarca çocuk üniversiteli oldu. Ailelerinde değil üniversite, lise mezunu bile bulunmayan onlarca çocuk, spor salonuna çevrilen eski okul binasında başladıkları sporda çok sayıda Türkiye şampiyonluğu ve sayısız Türkiye derecesi elde etmenin yanı sıra üniversite ile de tanıştı. Defalarca Türkiye Şampiyonu olan Sadin Şahin, "Üniversiteler arası şampiyon oldum ve ülkemi yurtdışında temsil ettim" derken, Mehmet Ali Murat ise "Kick Boks sayesinde Nizip Spor Lisesinde eğitimime devam edip ilk senemde Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesini kazandım" dedi. Gökşen, "İlk önce yalnız mücadele ettim, antrenmanları kaçıran çocukları takip edip devamlılıklarını sağladım. Sonrasında ailelerin desteği çok büyük başarılara imza atmamızı sağladı"dedi.