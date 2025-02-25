Köyceğiz Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Köyceğiz Otogarı’na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde hizmet veren bir ulaşım merkezi olan Köyceğiz Otogarı'ndan, diğer il ve ilçelere otobüs seferleri düzenlenmektedir. 2019 yılında hizmete açılan bu otogarda, yolcular için klimalı ve büyük bekleme salonları, hemen yakında bulunan otopark alanı, kafe ve büfeler ile temiz ve bakımlı tuvaletler bulunmaktadır. Köyceğiz Otogar nerede, yol tarifi ile Köyceğiz Otogarı'na nasıl gidilir ve merkeze yakın mı gitmeden öğrenmekte yarar var.

Köyceğiz Otogar Nerede?

Köyceğiz Otogarı'nın adresi, Ulucami Mahallesi, 48800 Köyceğiz/Muğla'dır. Otogar, Muğla ilinin Köyceğiz ilçesindeki Ulucami Mahallesi'nde yer almaktadır. İl merkezine oldukça yakın bir mesafede bulunmaktadır. Bundan dolayı, otogardan il merkezine çok kısa bir sürede kolayca ulaşım sağlanabilir. İl merkezi ile otogar arasında kısa bir mesafe bulunduğundan dolayı yaya olarak bile gitmek mümkündür. Ayrıca, minibüs, otobüs ve toplu taşıma araçları da kullanılabilir. Çevre il ve ilçelerden düzenlenen otobür seferleri ile de bu otogara yolculuk yapmak mümkündür.

Köyceğiz Otogarı'na Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Köyceğiz Otogarı'na varmak için yolcuların izlemesi gereken adımlar şu şekilde sıralanabilir:

Muğla otogarından hareket eden minibüs ve otobüs seferleri kullanılarak Köyceğiz Otogarı'na gitmek mümkündür.

Dalaman Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra, Havaş veya Muttaş gibi özel servis araçlarından biri kullanılarak otogara tahmini olarak yarım saatte varmak mümkündür.

Muğla'dan Köyceğiz'e giden tabelalar takip edilerek Kötekli güzergahından çıkılıp Akyaka, Çiftlik, Kızılyaka ve Toparlar üzerinden ortalama 1 saatlik yolculukla otogara varılabilir.

Muğla il merkezinden Köyceğiz Otogarı'na varmak aşağı yukarı 20-30 dakikayı bulur. Bu sürenin, trafik, hava durumu ve çeşitli etkenlere bağlı olarak uzayabileceği de unutulmamalıdır.