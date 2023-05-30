Köyceğiz’de kadın cinayeti

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Yangı Mahallesinde Hasret Çakır, eski sevgilisi tarafından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Muğla İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri ile Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yapılan soruşturmada, çok sayıda kamera kayıtları incelendi. Yapılan incelene sonucu olayı M.B.'nin (48) cinayeti araçla gerçekleştirdiği tespit edildi.

İTİRAF ETTİ

Şüpheli M.B. olayda kullandığı av tüfeği ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin alınan ilk ifadesinde Hasret Çakır'ı av tüfeği ile kendisinin öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenilirken, işlemlerinin ardından Köyceğiz adliyesine sevk edildi.