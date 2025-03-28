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Giriş Tarihi: 28.3.2025 00:51

Köyceğiz’de orman yangını çıkaran şüpheli yakalandı

Muğla Köyceğiz’de iki farklı noktada orman yangını çıkardığı tespit edilen şüpheli M.K., yakalanarak gözaltına alındı

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Köyceğiz’de orman yangını çıkaran şüpheli yakalandı
Muğla Köyceğiz'in Karaçam Mahallesinde 27 Mart saat 00.27'de iki farklı noktada orman yangını meydana gelmişti. Yangından dolayı 250 metrekare alan zarar görmüştü. Yangınla ilgili Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Köyceğiz Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerinin araştırması sonucu şüpheli M.K.'nın orman yangınına sebep olduğu tespit edildi. Şüpheli M.K., jandarma ekipleri tarafından yakalandı, evinde ve aracında arama yapıldı. Şüpheli M.K. gözaltına alınarak adli işlemlere başlanıldı.
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Köyceğiz’de orman yangını çıkaran şüpheli yakalandı
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