Köyden İndim Şehire nerede çekildi, ne zaman? Show TV Köyden İndim Şehire oyuncuları kim, konusu ne?

Köyden İndim Şehire filmi oyuncuları ve konusu seyirciler tarafından sürekli olarak araştırılıyor. Özellikle Köyden İndim Şehire nerede çekildi sorusu sıklıkla sorulan sorular arasında yer alıyor. Show TV 21 Ağustos'ta (bugün) ekranlara gelecek. Peki, Köyden İndim Şehire oyuncuları kim? Köyden İndim Şehire konusu ne? İşte detaylar!
KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin hem köy hem de şehir sahneleri Ankara'da çekildi. Bazı sahnelerde Ankara Resim Müzesi ve Ankara Garı görülebilmekte.
KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE KONUSU
Pek de yolunda gitmeyen İstanbul macerasından sonra köylerine dönen Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret defineyi kendi tarlalarında bulunca bir anda hayallerine kavuştuklarını düşünürler. Ankara'da yaşayan hemşehrileri Kuyumcu Ali Rıza'ya altınları bozdurup paraya çevirmeye giderler. Kuyumcu Ali Rıza bu Kayserili cengaverleri ilk gördüğünde sıradan biri sanıp sürekli dükkânından kovdurur −ilk geldiklerinde dükkânda bile değildir.
Daha sonra asıl niyetleri ortaya çıkınca işi evinde kendi odasında ağırlamaya kadar götürür −evdeki hanımı ve baldızı buna karşı çıkarlar. Nitekim Ali Rıza ne altınlardan pay kapabilmiştir, ne de çocukların evini talan etmesine mani olabilmiştir. Fakat en sonunda kardeşler altınları paylaşamayarak kavgaya tutuşurlar. O sırada altınlar çatıdan aşağı saçılır ve kardeşler Kayseri'ye geri döner.
KÖYDEN İNDİRİM ŞEHİRE FİLMİ OYUNCULARI
Kemal Sunal - Saffet
Zeki Alasya - Himmet
Metin Akpınar - Hayret
Halit Akçatepe - Gayret
Meral Zeren - Emine
Oya Alasya - Himmet'in Eşi
Perran Kutman - Gülsüm
Tekin Akmansoy - Ali Rıza Emmi (Akçakayalı)
Leman Çıdamlı - Ali Rıza Emmi'nin Eşi
Mine Mutlu - Ali Rıza Emmi'nin Baldızı
Mete İnselel - Resepsiyon Görevlisi