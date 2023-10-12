Haberler Yaşam Haberleri Köylü kovdu, bakanlık veto etti… Yeşil zafer!
Giriş Tarihi: 12.10.2023 13:51 Son Güncelleme: 12.10.2023 15:55

Köylü kovdu, bakanlık veto etti… Yeşil zafer!

İzmir’in akciğerleri konumundaki Spil Dağı’ndaki ormanlık alanda açılmak istenen taş ocağı Kemalpaşa köylülerinin tepkilerinin ardından iptal edildi. Sevindirici haber Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından geldi. Bakanlık projenin iptal edildiğini açıkladı.

ERTAN GÜRCANER
Köylü kovdu, bakanlık veto etti… Yeşil zafer!

OkkaGrup bünyesinde yer alan Güven Madencilik Şirketi'nin sahibi Ceyhun Okkaoğlu, İzmir'in Kemalpaşa İlçesi'nde kalker ocağı açmak istediği Damlacık köyü sakinleri başta olmak üzere Kemalpaşa'daki tüm siyasi partilerin büyük tepkisini toplamıştı. 15 gün önce yapılmak istenen halkın katılım toplantısı vatandaşların tepkisi üzerine yapılamazken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı proje ile ilgili kararını verdi. Bakanlık ÇED Sürecinin ÇED Yönetmeliğinin 5.Maddesi 2.Bendi a. Fıkrası hükmü gereğince iptal edildiğini açıkladı. Bakanlığın ÇED sürecini iptal etmesi yörede yaşayan vatandaşlar arasında büyük sevinçle karşılandı.

PROJE HAKKINDA

ÇED süreci başlatılan taş ocağı kapsamında, Damlacık Mahallesi'ndeki kalan 87,81 hektarlık alanda şirketin yılda 6 milyon ton kalker çıkarması öngörülüyordu. Eğer proje iptal edilmeseydi bölgede ayrıca 2 milyon 400 bin ton kapasiteli 2 adet kırma eleme tesisi kurulacaktı.

ORMANLIK ALANDA KALIYORDU

Proje alanı İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda ormanlık alanda kalıyordu. Patlatma yöntemiyle hammadde çıkarılacak ocak alanı ayrıca Spil Dağı Tabiat Parkı'nın da yakınlarında yer alıyordu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Üç ev aldılar ama Almanya’ya giremiyorlar
Vincenzo Montella sakatlığı resmen açıkladı! "Yarın aramızda olmayacak"
Küfürbaz savcıya ihraç
Modric'ten Arda Güler'e övgüler! O soruya flaş yanıt...
Suriye... Oyunu bozma operasyonu!
Yer: Manisa! Yaşlı kadının kulağından çıkanlar şoke etti! "İlk kez karşılaştık"
Son dakika: Başkan Erdoğan rehine siviller için devreye girdi
Boşanıyorlar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
‘Mutluyum ve heyecanlıyım’
ARKADAŞINA GÖNDER
Köylü kovdu, bakanlık veto etti… Yeşil zafer!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA