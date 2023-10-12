Köylü kovdu, bakanlık veto etti… Yeşil zafer!

OkkaGrup bünyesinde yer alan Güven Madencilik Şirketi'nin sahibi Ceyhun Okkaoğlu, İzmir'in Kemalpaşa İlçesi'nde kalker ocağı açmak istediği Damlacık köyü sakinleri başta olmak üzere Kemalpaşa'daki tüm siyasi partilerin büyük tepkisini toplamıştı. 15 gün önce yapılmak istenen halkın katılım toplantısı vatandaşların tepkisi üzerine yapılamazken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı proje ile ilgili kararını verdi. Bakanlık ÇED Sürecinin ÇED Yönetmeliğinin 5.Maddesi 2.Bendi a. Fıkrası hükmü gereğince iptal edildiğini açıkladı. Bakanlığın ÇED sürecini iptal etmesi yörede yaşayan vatandaşlar arasında büyük sevinçle karşılandı.

PROJE HAKKINDA

ÇED süreci başlatılan taş ocağı kapsamında, Damlacık Mahallesi'ndeki kalan 87,81 hektarlık alanda şirketin yılda 6 milyon ton kalker çıkarması öngörülüyordu. Eğer proje iptal edilmeseydi bölgede ayrıca 2 milyon 400 bin ton kapasiteli 2 adet kırma eleme tesisi kurulacaktı.

ORMANLIK ALANDA KALIYORDU

Proje alanı İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda ormanlık alanda kalıyordu. Patlatma yöntemiyle hammadde çıkarılacak ocak alanı ayrıca Spil Dağı Tabiat Parkı'nın da yakınlarında yer alıyordu.