Köylüler arasında silahlı çatışma! 2 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Olay akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Güvercinlik köyünde yaşandı. Aralarında arazi meselesi nedeniyle husumet bulunan köydeki "Şeker" ailesi ile "Kut" ve "Efe" aileleri arasında önce tartışma ardından da kavga çıktı.

Diğer aile bireylerinin da katılmasıyla kavga bir anda silahlı çatışmaya dönüştü. Uzun namlulu silahlarında kullanıldığı kavgada, Şeker ailesinden 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 1'i ağır 3 kişi ise, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı kavga nedeniyle köye çok sayıda jandarma zırhlı timleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma köyde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaralıların bulunduğu hastanelerde de, polis önlem aldı. Köyün giriş ve çıkışları jandarma timleri tarafından tutuldu.