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Giriş Tarihi: 18.5.2024 18:09 Son Güncelleme: 18.5.2024 18:29

Göğsüne saplanan makinanın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

İstanbul Silivri Sayalar köyünde koyun kırkmaya çalıştığı sırada, hayvanın aniden hareket etmesi ile göğsüne makina saplanan Zülküf Vardar, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Göğsüne saplanan makinanın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Silivri Sayalar köyünde hayvancılık yapan, komşu köye koyun kırkmak için giden bir çocuk babası Zülküf Vardar (58), kırkmaya çalıştığı koyunun hareket etmesi sonrası, kırkma makinesinin göğsüne çarpmasıyla birlikte elektrik akımına kapıldı. Gittiği çiftliğin sahibinin durumu fark etmesinin ardından makinenin elektrik bağlantısını kesmesine rağmen Vardar'ın hazin sonun önüne geçilemedi.

Cansız bir şekilde yerde yatan Zülküf Vardar için önce sağlık ekiplerine ardından kolluk kuvvetlerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Vardar'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Vardar'ın vefat ettiğinin tespit edilmesinin ardından olay yerine Jandarma Olay Yeri ekipleri geldi.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından, cenaze adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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Göğsüne saplanan makinanın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
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