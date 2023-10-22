Kozaklı Kaplıcaları Nerede Ve Nasıl Gidilir? Nevşehir Kozaklı Termal Kaplıcaları Suyu Kaç Derece, Neye İyi Gelir?

Fiziksel olduğu kadar ruhsal hastalıklara da iyi geldiğinden dolayı pek çok insan için Kozaklı Kaplıcaları ilgi çekicidir. Eklem ağrılarını azaltan, artriti önleyen ve cilt sorunlarının görünümünü hafifleten termal sular, kozmetikte de yaygın olarak kullanılır. Çünkü bu sular, insan cildinin fizyolojisi için ideal bir yapıya sahiptir. Nevşehir Kozaklı Termal Kaplıcaları suyu kaç derece, nerede, nasıl gidilir ve neye iyi gelir araştırmakta fayda vardır.

Kozaklı Kaplıcaları Nerede ve Nasıl Gidilir?

Nevşehir'e bağlı Kozaklı ilçesinde bulunan Kozaklı Kaplıcaları, bölgede sağlık turizmini ayakta tutan en önemli yerlerdendir. Kaplıcalarının yanı sıra doğası ve güzel yemekleri ile de dikkat çeken ilçe, yerli ve yabancı turistler tarafından düzenli olarak ziyaret edilir. Kozaklı Kaplıcaları, bu anlamda en sık tercih edilen lokasyonlardan biridir. İlçede, termal su kaynaklarından yararlanılabilecek çok sayıda 4-5 yıldızlı otel vardır. Kozaklı, Nevşehir il merkezine en uzak ilçelerdendir ve Kapadokya'ya 50-70 kilometre uzaklıktadır. Şahsi araçla gitmeyi planlayanlar, Kocaeli-Bolu, Bolu-Ankara, Ankara-Niğde, Niğde-Nevşehir ve Nevşehir-Kozaklı yollarını kullanmalıdır. Öte yandan, otobüs, uçak ve tren ile de rahatlıkla ulaşım sağlanabilir.

Kozaklı Termal Kaplıcaları Suyu Kaç Derecedir?

İç Anadolu'nun en turistik illerinden biri olan Nevşehir, sahip olduğu termal suları ile sağlık sorunları için gelenleri memnun edecek niteliktedir. Kalsiyum, klor ve sodyum bakımından zengin olan Kozaklı Kaplıcaları termal sularının ısısı, 27°C ile 93°C arasında değişir ve A ile C grubu şifalı sular grubuna girer. Kozaklı'daki termal suların sağladığı faydalar arasında şunlar yer alır: