Kozalak Şurubu Nasıl Yapılır? Çam Kozalağı Şurubu Tarifi Nasıldır, Ne Kadar Süre Saklanır?

Kozalak şurubu nasıl yapılır ya da çam kozalağı şurubu nasıl yapılır sorusu sıklıkla sorulmaktadır. Solunum yolları hastalıklarına oldukça iyi gelen kozalak şurubu tarifi ve yapımı merak edilen tarifler arasında ilk sıradadır. Kozalak şurubu ne kadar süre saklanır ve de buzdolabında saklanır mı, soruları da ayrıca merak edilmektedir. Ayrıca bu çam kozalağı şurubu kimler kullanamaz ya da kimler kullanabilir, tüketim açısından merak konusudur.
ABONE OL
Kozalak şurubu nasıl yapılır ya da çam kozalağı şurubu nasıl yapılır, doğal ürünlerden şifalı ilaçlar yapmak isteyenlerin merak konusudur. Mevsimsel hastalıklara iyi çözüm olan kozalak şurubu tarifi ve yapımı oldukça basittir. Ayrıca özenle saklamak gerekir. Bu nedenle kozalak şurubu ne kadar süre saklanır ve buzdolabında saklanır mı soruları akıllara gelmektedir. Faydası olduğu kadar olumsuzlukları vardır. Bu nedenle çam kozalağı şurubu kimler kullanamaz, sorusu önemlidir.
Kozalak Şurubu Nedir
Doğa kendi içinde şifalarıyla birlikte harika bitkiler barındıran eşsiz bir harikadır. Doğadaki hiçbir şeyin düzeni rastgele ya da gereksiz değildir. Bu düzen ve mükemmeleyiyet onu daha değerli kılarken içinde yaşayan hayvanlar için de enfes bir yaşam alanı olmaktadır. Doğadaki bitkilerde zararlı ya da faydalı olanları varken yan ürün olarak başka şeyler üretilen bitkiler de vardır. Bunlardan biri çam kozalağıdır.
Çam kozalağından mevsimsel hastalıklara karşı harika bir şurup yapabilirisiniz. Zengin besin değeri ve vitamin değerleri ile çam kozalağı enfeksiyon ve de solunum hastalıklarına çok iyi gelmektedir. Zengin besin içeriği sayesinde vücut direncini arttıran çam kozalağı hazır hale getirilerek şurup olarak satılmaktadır. Özellikle astım ve bronşite iyi geldiği için nasıl kullanılır ve nasıl hazırlanır konusu hakkında soruları da sıkça sorulmaktadır.
Çam Kozalağı Şurubu Tarifi Nasıldır?
İsminden de anlaşılacağı üzere kozalak şurubu yapımında çam kozalakları kullanılmaktadır. Kozalaklarını edindikten sonra sırası ile şu adımları izleyiniz:
Öncelikle bir tencerenin içine bolca su doldurun.
Suyunuza çok olmamakla birlikte içine 20-25 adet çam kozalağı ekleyip kapağını kapatın ve de bir gece bekletin
Ertesi gün, önceki gün koyduğunuz suyu döküp tekrardan üstüne 1 litre su ekleyin.
İçindeki su ile beraber kozalakları yaklaşık 3 saat kaynatın.
Daha sonra kaynayan kozalaklarınıza iki buçuk su bardağı toz şeker ekleyin ve karıştırarak kısık ateşte pişirmeye başlayın.
Bu karışım şurup kıvamına gediğinde ise ocağın altını kapatın ve de oda sıcaklığında soğuması için bekleyin.
Şimdi soğuyan şurubunuzu, temiz cam kavanozlara paylaştırın.
Yalnız unutmayın ki kavanozlara sadece şurup karışımını alınmalıdır, kozalak eklenmemelidir.
Kozalak Şurubu Ne Kadar Süre Saklanır?
Çam kozalağı ev yapımı olduğu için ve de içinde katkı maddesi olmadığı için kesinlikle buzdolabında saklanmalıdır. Çam kozalağı şurubu açıldıktan bir ay içinde tüketilmelidir. Aksi takdirde bozulur ve tüketilmeyecek duruma gelir.
Kozalak Şurubu Faydaları Nelerdir?
Kozalak şurubunun faydaları saçtan tırnağa, bronşitten astıma kadar pek çok fazydası bulunmaktadır. Bunları sıralayacak olursak:
Bağışıklığı güçlendirir ve mevsim geçişlerinde ortaya çıkan grip ya da nezle gibi hastalıklara karşı etkili olmaktadır.
Solunum yollarında çok etkili olduğu için solunum yollarının açılmasını sağlar. Bu nedenle bronşit, akciğer iltihabı gibi enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde oldukça etkilidir.
Kronikleşen öksürüğünüz varsa bunun kesilmesine çok faza yardımcıdır. Aynı zamanda öksürükle birlikte gelen boğaz ağrılarının giderilmesini sağlar.
Kozalak şurubu içeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde, ise vücudun ihtiyaç duyduğu besin değerlerini karşılar.
Hastalıklara karşı vücut direncini yükselterek böylece hastalıklara yakalanma riskini düşürür.
Kozalak şurubu özellikle astıma karşı etkilidir. Çünkü astımı olan insanın daha rahat nefes alınmasını sağlar.
Vücut için oldukça zararlı olan virüs, mikrop, iltihap ve bakterilerin vücuttan atılmasını kolaylaştırır.
Yine kozalak şurubu gargara olarak kullanıldığında diş ve diş eti rahatsızlıklarına iyi gelmektedir. Yani Ağız ve dişlerin temizlenmesini sağlamakta çok iyidir.
Yine ağıza olan faydalarına baktığımızda ağız içinde oluşan yaraların iyileşmesini hızlandırır.
Akciğerlerin temizlenmesine destek olduğu için akciğer kanserine yakalanma riskini düşürür. Bu da boğazdaki mikropların atılmasını kolaylaştırır.