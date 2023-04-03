Kozalak Şurubu Nasıl Yapılır? Çam Kozalağı Şurubu Tarifi Nasıldır, Ne Kadar Süre Saklanır?

Kozalak şurubu nasıl yapılır ya da çam kozalağı şurubu nasıl yapılır, doğal ürünlerden şifalı ilaçlar yapmak isteyenlerin merak konusudur. Mevsimsel hastalıklara iyi çözüm olan kozalak şurubu tarifi ve yapımı oldukça basittir. Ayrıca özenle saklamak gerekir. Bu nedenle kozalak şurubu ne kadar süre saklanır ve buzdolabında saklanır mı soruları akıllara gelmektedir. Faydası olduğu kadar olumsuzlukları vardır. Bu nedenle çam kozalağı şurubu kimler kullanamaz, sorusu önemlidir.

Kozalak Şurubu Nedir

Doğa kendi içinde şifalarıyla birlikte harika bitkiler barındıran eşsiz bir harikadır. Doğadaki hiçbir şeyin düzeni rastgele ya da gereksiz değildir. Bu düzen ve mükemmeleyiyet onu daha değerli kılarken içinde yaşayan hayvanlar için de enfes bir yaşam alanı olmaktadır. Doğadaki bitkilerde zararlı ya da faydalı olanları varken yan ürün olarak başka şeyler üretilen bitkiler de vardır. Bunlardan biri çam kozalağıdır.

Çam kozalağından mevsimsel hastalıklara karşı harika bir şurup yapabilirisiniz. Zengin besin değeri ve vitamin değerleri ile çam kozalağı enfeksiyon ve de solunum hastalıklarına çok iyi gelmektedir. Zengin besin içeriği sayesinde vücut direncini arttıran çam kozalağı hazır hale getirilerek şurup olarak satılmaktadır. Özellikle astım ve bronşite iyi geldiği için nasıl kullanılır ve nasıl hazırlanır konusu hakkında soruları da sıkça sorulmaktadır.

Çam Kozalağı Şurubu Tarifi Nasıldır?

İsminden de anlaşılacağı üzere kozalak şurubu yapımında çam kozalakları kullanılmaktadır. Kozalaklarını edindikten sonra sırası ile şu adımları izleyiniz:

Öncelikle bir tencerenin içine bolca su doldurun.

Suyunuza çok olmamakla birlikte içine 20-25 adet çam kozalağı ekleyip kapağını kapatın ve de bir gece bekletin

Ertesi gün, önceki gün koyduğunuz suyu döküp tekrardan üstüne 1 litre su ekleyin.

İçindeki su ile beraber kozalakları yaklaşık 3 saat kaynatın.

Daha sonra kaynayan kozalaklarınıza iki buçuk su bardağı toz şeker ekleyin ve karıştırarak kısık ateşte pişirmeye başlayın.

Bu karışım şurup kıvamına gediğinde ise ocağın altını kapatın ve de oda sıcaklığında soğuması için bekleyin.

Şimdi soğuyan şurubunuzu, temiz cam kavanozlara paylaştırın.

Yalnız unutmayın ki kavanozlara sadece şurup karışımını alınmalıdır, kozalak eklenmemelidir.

Kozalak Şurubu Ne Kadar Süre Saklanır?

Çam kozalağı ev yapımı olduğu için ve de içinde katkı maddesi olmadığı için kesinlikle buzdolabında saklanmalıdır. Çam kozalağı şurubu açıldıktan bir ay içinde tüketilmelidir. Aksi takdirde bozulur ve tüketilmeyecek duruma gelir.

Kozalak Şurubu Faydaları Nelerdir?

Kozalak şurubunun faydaları saçtan tırnağa, bronşitten astıma kadar pek çok fazydası bulunmaktadır. Bunları sıralayacak olursak: