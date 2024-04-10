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Giriş Tarihi: 10.4.2024 16:18

Kozan'da trafik kazası: 1'i çocuk 6 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelin trafik kazasında 1'i çocuk 6 kişi yaralandı...

İHA
Kozan’da trafik kazası: 1’i çocuk 6 kişi yaralandı

Kaza Kozan - Feke karayolunda Kozan Barajı Köprüsü'nde yaşandı. İddiaya göre, İsmail İ.'nin kullandığı 80 ABP 947 plakalı araç, karşı yönden gelen Mehmet Y.'nin idaresindeki 80 AUA 347 plakalı araç ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobillerde bulunan, Ümmügülsüm Y. (47), Battal Y. (84), Mustafa Tunahan K. (34), Sariye K. (34), 7 yaşındaki Feyza Betül K. ve Mahmut İ. (53) yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılara ilk müdahale, sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapıldı. Ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan 7 yaşındaki Feyza Betül K.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazada sürücüler hafif şekilde yaralanırken, diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

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Kozan'da trafik kazası: 1'i çocuk 6 kişi yaralandı
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