Kozan’da trafik kazası: 1’i çocuk 6 kişi yaralandı

Yaralılara ilk müdahale, sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapıldı. Ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan 7 yaşındaki Feyza Betül K.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazada sürücüler hafif şekilde yaralanırken, diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

