Haberler Yaşam Haberleri Kozlu Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Kozlu Otogarı’na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?
Giriş Tarihi: 8.2.2025 11:50 Son Güncelleme: 8.2.2025 11:50

Kozlu Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Kozlu Otogarı’na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Kozlu, Zonguldak’ın önemli ilçelerinden biridir. Görülmeye değer plaj ve sahillere sahip olan ilçe aynı zamanda termal su açısından da oldukça şanslıdır. İlçenin kaplıca ve sahillerini gezmek isteyenler ilçeye ulaşımın nasıl sağlandığı merak edilen konular arasında yer almaktadır. Bu sebeple Kozlu otogar nerede ve yol tarifi ile Kozlu otogarına nasıl gidilir ve merkeze yakın mı sorularına sıklıkla yanıt aranmaktadır.

Kozlu Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Kozlu Otogarı’na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Kozlu, eşsiz doğası ile birçok sahile ev sahipliği yapmaktadır. Sahiller temiz ve sakin olması sebebiyle ilçeyi ziyaret eden pek çok turistin ilgisini çekmektedir. Zonguldak'ı ziyaret edenlerin uğrak noktası olan Kozlu'ya ulaşımın nasıl sağlandığı yanıt aranan sorulardandır. Kozlu otogar nerede ve yol tarifi ile Kozlu otogarına nasıl gidilir ve merkeze yakın mı soruları ilçeyi ziyaret etmek isteyenler tarafından sıkça sorulmaktadır.

Kozlu Otogar Nerede?

Zonguldak'a bağlı olan Kozlu'ya Türkiye'nin pek çok farklı noktasından ulaşım sağlanabilir. Karayolu ile ulaşımı tercih edenler özel araç veya şehirler arası otobüs seferi ile ilçeyi seyahat edebilir. Kozlu otogar adresi: Merkez Mahallesi Veysel Atasoy Caddesi 67600 Kozlu/ Zonguldak olarak bilinmektedir.

Yol Tarifi ile Kozlu Otogarı'na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Karadeniz'in kıyısında güzel bir ilçe olan Kozlu'nun otogarı içe merkezine oldukça yakın bir konumdadır. Kozlu otogarına ulaşım sağlamak için taksi veya özel araç tercih edilebileceği gibi şehir içi minibüslerde tercih edilebilir.

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Kozlu Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Kozlu Otogarı’na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?
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