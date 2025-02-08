Kozlu Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Kozlu Otogarı’na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Kozlu, eşsiz doğası ile birçok sahile ev sahipliği yapmaktadır. Sahiller temiz ve sakin olması sebebiyle ilçeyi ziyaret eden pek çok turistin ilgisini çekmektedir. Zonguldak'ı ziyaret edenlerin uğrak noktası olan Kozlu'ya ulaşımın nasıl sağlandığı yanıt aranan sorulardandır. Kozlu otogar nerede ve yol tarifi ile Kozlu otogarına nasıl gidilir ve merkeze yakın mı soruları ilçeyi ziyaret etmek isteyenler tarafından sıkça sorulmaktadır.

Kozlu Otogar Nerede?

Zonguldak'a bağlı olan Kozlu'ya Türkiye'nin pek çok farklı noktasından ulaşım sağlanabilir. Karayolu ile ulaşımı tercih edenler özel araç veya şehirler arası otobüs seferi ile ilçeyi seyahat edebilir. Kozlu otogar adresi: Merkez Mahallesi Veysel Atasoy Caddesi 67600 Kozlu/ Zonguldak olarak bilinmektedir.

Yol Tarifi ile Kozlu Otogarı'na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Karadeniz'in kıyısında güzel bir ilçe olan Kozlu'nun otogarı içe merkezine oldukça yakın bir konumdadır. Kozlu otogarına ulaşım sağlamak için taksi veya özel araç tercih edilebileceği gibi şehir içi minibüslerde tercih edilebilir.