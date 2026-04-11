Kozmetik ürünlere ceza yağdı

Sağlık Bakanlığı, tüketicilerin sağlığını korumak amacıyla cilt maskesi, serum, krem, şampuan, saç maskesi gibi kozmetik ürünlere yönelik denetim faaliyetlerini sürdürüyor.

33 MİLYON LİRA CEZA

Denetimlerde toplam 886 kozmetik ürün incelendi. Bunlardan 684'ü teknik düzenlemelere ve standartlara uygunsuz bulundu. Özellikle 16 ürünün sağlık açısından risk taşıdığı belirlendi. Firmalara 33 milyon 521 bin 611 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca piyasada bulunan 78 bin 245 adet sahte ve kaçak parfüm için imha kararı verildi.

ETİKETİ DİKKATLİ OKUYUN

Vücuda doğrudan temas eden antibakteriyel ıslak mendil, temizleme havlusu, sinek kovucu losyon, yara ve cilt temizleyici, kene kovucu spreyin de aralarında olduğu 43 üründen 19'u uygunsuz bulunurken 13'ünün risk taşıdığı belirtilerek 4 milyon 760 bin 635 TL para cezası yazıldı. Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, güvenilir kozmetik ürünlere erişimin sağlanması için denetimlerine aralıksız devam edeceğini açıkladı. Tüketicilere de ürün satın alırken son kullanma tarihi, ruhsat ve etiket bilgilerine dikkat etmeleri uyarısında bulunuldu.