Haberler Yaşam Haberleri KPSS 2025 SINAV TARİHLERİ: ÖSYM ile A Grubu KPSS lisans ne zaman, saat kaçta, sınav giriş belgesi nereden alınır?
2025 KPSS A Grubu (Lisans) sınav tarihleri adayların takvimlerinde işaretlendi. Başvurularını tamamlayan 4 yıllık üniversite mezunu adaylar KPSS sınav giriş belgesi alma ekranı için ÖSYM AİS sistemine başvuruyor. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumları ile takip edilen sınavda hazırlıklar tamamlandı. Peki; KPSS ne zaman, saat kaçta başlayacak kaçta bitecek, kaç soru ve kaç dakika? İşte, oturumlara dair merak edilenler:

ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 KPSS A Grubu takvimi ile sınav günü geldi çattı. İlk oturumunu bu hafta sonu gerçekleştirecek sınav için geri sayım başladı. Kamuda meslek sahibi olmak isteyen adayların başvurduğu KPSS lisans sınavı giriş belgesi de sistemde erişime açıldı. İşte, KPSS sınav tarihleri:

KPSS NE ZAMAN?

Kamu Personeli Seçme Sınavı her yıl düzenleniyor. Bu yıl A Grubu için düzenlenen KPSS lisans sınavı 3 oturumda gerçekleşecek:

Genel Yetenek – Genel Kültür (GY–GK): 7 Eylül 2025

Alan Bilgisi 1. Oturum: 13 Eylül 2025

Alan Bilgisi 2. Oturum: 14 Eylül 2025

Alan Bilgisi 1. Gün:

10.15 Birinci Oturum: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

14.45 İkinci Oturum: Hukuk, İktisat, Maliye

Alan Bilgisi 2. Gün:

10.15 İşletme, Muhasebe, İstatistik

KPSS LİSANS KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre KPSS sınav sonuçları 10.10.2025 tarihinde açıklanacak.

