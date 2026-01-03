Haberler Yaşam Haberleri KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile KPSS tercih sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 3.01.2026 11:19

KPSS 2025/2 tercih sonuçları, kamuya atanmayı bekleyen binlerce aday tarafından yakından takip ediliyor. ÖSYM’ye yapılan merkezi yerleştirme tercihleri sonrası sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu olurken, adaylar sonuç sorgulama ekranına odaklandı. Peki KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte ilan edilecek?

ÖSYM tarafından alınan KPSS 2025/2 tercih işlemlerinin ardından gözler sonuç duyurusuna çevrildi. Tercih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte yerleştirme sonuçları ve kadro dağılımları adayların gündeminde yer alıyor. KPSS tercih sonuçları nasıl ve nereden sorgulanacak?

KPSS 2025/2 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM, tercihlerin incelenmesi ardından tercih sonuçlarını erişime açacak.

Önceki alımlar göz önünde bulundurulduğunda KPSS tercih sonuçlarının 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

KPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandığında https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreler ile öğrenilecek.

KPSS-2025/2 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

