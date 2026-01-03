KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile KPSS tercih sonuçları sorgulama

ÖSYM tarafından alınan KPSS 2025/2 tercih işlemlerinin ardından gözler sonuç duyurusuna çevrildi. Tercih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte yerleştirme sonuçları ve kadro dağılımları adayların gündeminde yer alıyor. KPSS tercih sonuçları nasıl ve nereden sorgulanacak?

KPSS 2025/2 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM, tercihlerin incelenmesi ardından tercih sonuçlarını erişime açacak.

Önceki alımlar göz önünde bulundurulduğunda KPSS tercih sonuçlarının 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.