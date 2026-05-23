KPSS 2026 BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ: ÖSYM ile KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman?

Kamu kurumlarında memuriyet hedefi olan binlerce aday, gözünü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) duyurularına çevirdi. Yılın ikinci yarısından itibaren başlayacak olan maratonda ilk olarak lisans düzeyindeki oturumlar gerçekleştirilecek. Hemen ardından ön lisans ve lise düzeyindeki adaylar için süreç devam edecek. 2026 KPSS sınav takvimi ise şöyle:
Lisans düzeyinde kamu personeli olmak isteyen adaylar için maraton temmuz ayında başlıyor. ÖSYM'nin yayımladığı güncel takvime göre, KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) başvuruları 1 – 13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak. Bu süreyi kaçıranlar için geç başvuru günleri 22 – 23 Temmuz 2026 olarak belirlendi.
İki yıllık üniversite mezunlarının katılım sağlayacağı KPSS Önlisans oturumu için takvim yılın ikinci yarısında hareketleniyor. Adaylar başvurularını 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamlayacaklar. Büyük merakla beklenen Önlisans sınavı ise 4 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak. Bu sınavın sonuçlarının ise 30 Ekim tarihinde ilan edilmesi planlanıyor.
En yoğun katılımın beklendiği KPSS Ortaöğretim (lise) sınavı için başvurular yaz sonunda alınacak. ÖSYM, Ortaöğretim düzeyi başvuruları için 27 Ağustos – 8 Eylül 2026 tarihlerini işaret etti. Sınav ise 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak.