Haberler Yaşam Haberleri KPSS 2026 BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ: ÖSYM ile KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman?
Giriş Tarihi: 23.05.2026 16:47

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimi ile merakla beklenen Kamu Personeli Seçme Sınavı Tarihleri resmiyet kazandı. Devlet kadrolarında görev almak isteyen milyonlarca memur adayının katılım sağlayacağı oturumlar için başvuru süreçleri yaz aylarında başlayacak olup, her öğrenim düzeyi için ayrı tarihler planlandı. Peki; KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim ne zaman? İşte, KPSS başvuru tarihleri.

Kamu kurumlarında memuriyet hedefi olan binlerce aday, gözünü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) duyurularına çevirdi. Yılın ikinci yarısından itibaren başlayacak olan maratonda ilk olarak lisans düzeyindeki oturumlar gerçekleştirilecek. Hemen ardından ön lisans ve lise düzeyindeki adaylar için süreç devam edecek. 2026 KPSS sınav takvimi ise şöyle:

2026 KPSS LİSANS OTURUMLARI VE BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Lisans düzeyinde kamu personeli olmak isteyen adaylar için maraton temmuz ayında başlıyor. ÖSYM'nin yayımladığı güncel takvime göre, KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) başvuruları 1 – 13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak. Bu süreyi kaçıranlar için geç başvuru günleri 22 – 23 Temmuz 2026 olarak belirlendi.

Büyük heyecanla beklenen KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 6 Eylül 2026 Pazar günü uygulanacak. A Grubu Alan Bilgisi oturumları ise 12 – 13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Adaylar sınav sonuçlarını 7 Ekim 2026 tarihinde ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden öğrenebilecek.

KPSS ÖNLİSANS TAKVİMİ: BAŞVURULAR NE ZAMAN?

İki yıllık üniversite mezunlarının katılım sağlayacağı KPSS Önlisans oturumu için takvim yılın ikinci yarısında hareketleniyor. Adaylar başvurularını 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamlayacaklar. Büyük merakla beklenen Önlisans sınavı ise 4 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak. Bu sınavın sonuçlarının ise 30 Ekim tarihinde ilan edilmesi planlanıyor.

LİSE MEZUNLARI İÇİN KPSS ORTAÖĞRETİM DETAYLARI

En yoğun katılımın beklendiği KPSS Ortaöğretim (lise) sınavı için başvurular yaz sonunda alınacak. ÖSYM, Ortaöğretim düzeyi başvuruları için 27 Ağustos – 8 Eylül 2026 tarihlerini işaret etti. Sınav ise 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

