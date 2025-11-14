KPSS 2026 SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU! ÖSYM akademik takvimi ile 2026 KPSS ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte alınacak?

KPSS 2026'ya, kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar katılıyor. Her yıl sınav tarihleri, ÖSYM takvimiyle duyurulurken gözler resmi açıklamalara çevrildi. Peki, KPSS 2026 ne zaman yapılacak ve başvurular hangi tarihlerde başlayacak? İşte merak edilen detaylar…
KPSS 2026 NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından ilan edilen 2026 sınav takvimine göre, KPSS Lisans Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavı 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. KPSS Alan Bilgisi oturumu ise 12 ve 13 Eylül tarihlerinde, iki ayrı oturum şeklinde uygulanacak. Adaylar, sınav tarihlerini göz önünde bulundurarak hazırlıklarını planlamalı ve başvuru süreçlerini zamanında tamamlamalıdır.
BAŞVURULAR HANGİ TARİHTE ALINACAK?
ÖSYM tarafından açıklanan 2026 sınav takvimine göre, KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür ile KPSS Alan Bilgisi oturumları için başvurular 1–13 Temmuz 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adaylar, bu tarihler arasında başvurularını tamamlayarak sınav süreçlerini güvence altına alabilecek.