KPSS 2026 SINAV TARİHİ AÇIKLANDI! ÖSYM takvimi ile 2026 KPSS ne zaman düzenlenecek, başvurular hangi tarihte alınacak?

KPSS 2026 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından ilan edilen 2026 sınav takvimine göre, KPSS Lisans Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavı 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. KPSS Alan Bilgisi oturumu ise 12 ve 13 Eylül tarihlerinde, iki ayrı oturum şeklinde uygulanacak. Adaylar, sınav tarihlerini göz önünde bulundurarak hazırlıklarını planlamalı ve başvuru süreçlerini zamanında tamamlamalıdır.