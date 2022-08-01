KPSS alan bilgisi ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır? KPSS alan bilgisi sınavı kaç dakika kaç soru? İşte sınav süresi

KPSS alan bilgisi sınav giriş belgesi alma ekranı ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Lisans oturumları arasında 3. Adım olacak alan bilgisi sınavı konuları, sınav süresi ve soru sayısı ile araştırılmaya başladı. Adaylar "KPSS alan bilgisi ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor" sorularına yanıt arıyor. Peki, KPSS alan bilgisi kaç dakika, kaç soru, ne kadar sürüyor? İşte yanıtlar…
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM sınav takvimi ile belli olan KPSS lisans oturumlarında sıra alan bilgisinde!
KPSS alan sınav tarihi 6 – 7 Ağustos olarak belirlendi.
Bu hafta sonu yapılacak sınavlar alanlara göre iki günde gerçekleşecek.
ALAN BİLGİSİ GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI!
Geçtiğimiz günlerde lisans belgelerinin ardından alan giriş yerleri de açıklanmıştı. ÖSYM ile belgeye ulaşmak için:
KPSS ALAN BİLGİSİ KONULARI
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri)
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye)
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik)
Alan Bilgisi sınavlarında mezun olunan bölümlere göre soru sorulur.
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI KAÇ DAKİKA – KAÇ SORU?
Sınavda her alandan 40 soru soruluyor. Sorular için toplamda 50 dakika süre veriliyor.
*İstatistik sınavına katılacakların sınav süresi 60 dakikadır.
6 Ağustos 1. Oturum: Saat 10.15
6 Ağustos 2. Oturum: Saat 14.45
7 Ağustos 1. Oturum: Saat 10.15