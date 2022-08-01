KPSS alan bilgisi ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır? KPSS alan bilgisi sınavı kaç dakika kaç soru? İşte sınav süresi

KPSS alan bilgisi sınav giriş belgesi alma ekranı ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Lisans oturumları arasında 3. Adım olacak alan bilgisi sınavı konuları, sınav süresi ve soru sayısı ile araştırılmaya başladı. Adaylar "KPSS alan bilgisi ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor" sorularına yanıt arıyor. Peki, KPSS alan bilgisi kaç dakika, kaç soru, ne kadar sürüyor? İşte yanıtlar…