KPSS alan sınavı iptal mi, yapılacak mı, açıklama geldi mi? ÖSYM 2022 KPSS alan bilgisi sınavı olacak mı, ne zaman yapılacak?

KPSS alan bilgisi olacak mı, iptal mi oldu sorgulamaları sıklıkla devam ediyor. DDK'nın KPSS lisans sınavına inceleme başlatması sonucu KPSS iptal mi oldu sorusu birçok sınava giren aday tarafından soruluyor. Bunun yanında, 6-7 Ağustos 2022 tarihinde KPSS alan bilgisi sınavı yapılacak. Bu sebeple adaylar KPSS alan sınavı yapılacak mı, iptal mi oldu soruları aratılıyor. Peki, 2022 KPSS alan sınavı ne zaman yapılacak, iptal oldu mu? İşte detaylar!
KPSS ALAN BİLGİSİ VE ÖABT ERTELENDİ Mİ?
ÖSYM takvimine göre, 2022 KPSS Alan Bilgisi 6-7 Ağustos'ta gerçekleşecek.
Sınavın iptaline dahil herhangi bir açıklama bulunmuyor. Şu an, KPSS alan bilgisi sınavı kendi gününde yapılacak.
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM sınav takvimi ile belli olan KPSS lisans oturumlarında sıra alan bilgisinde!
KPSS alan sınav tarihi 6 – 7 Ağustos olarak belirlendi.
Bu hafta sonu yapılacak sınavlar alanlara göre iki günde gerçekleşecek.
ALAN BİLGİSİ GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI!
Geçtiğimiz günlerde lisans belgelerinin ardından alan giriş yerleri de açıklanmıştı. ÖSYM ile belgeye ulaşmak için:
KPSS ALAN BİLGİSİ KONULARI
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri)
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye)
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik)
Alan Bilgisi sınavlarında mezun olunan bölümlere göre soru sorulur.
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI KAÇ DAKİKA – KAÇ SORU?
Sınavda her alandan 40 soru soruluyor. Sorular için toplamda 50 dakika süre veriliyor.
*İstatistik sınavına katılacakların sınav süresi 60 dakikadır.
6 Ağustos 1. Oturum: Saat 10.15
6 Ağustos 2. Oturum: Saat 14.45
7 Ağustos 1. Oturum: Saat 10.15