KPSS alan sınavı iptal mi, yapılacak mı, açıklama geldi mi? ÖSYM 2022 KPSS alan bilgisi sınavı olacak mı, ne zaman yapılacak?

KPSS alan bilgisi olacak mı, iptal mi oldu sorgulamaları sıklıkla devam ediyor. DDK'nın KPSS lisans sınavına inceleme başlatması sonucu KPSS iptal mi oldu sorusu birçok sınava giren aday tarafından soruluyor. Bunun yanında, 6-7 Ağustos 2022 tarihinde KPSS alan bilgisi sınavı yapılacak. Bu sebeple adaylar KPSS alan sınavı yapılacak mı, iptal mi oldu soruları aratılıyor. Peki, 2022 KPSS alan sınavı ne zaman yapılacak, iptal oldu mu? İşte detaylar!