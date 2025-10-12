KPSS ATAMA VE TABAN PUANLARI 2025:KPSS 50,55,60,65,70,75,80,85 puanla hangi kamu kurumuna atanırım?

KPSS lisans sonuçları açıklandı. Adaylar, aldıkları puanlarla hangi kamu kurumlarına atanabileceklerini araştırıyor. Memur alımları, kurumların ihtiyaçlarına ve şehir bazlı kontenjanlara göre yapılıyor.2025 KPSS'de 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 ve 85 puanla hangi kurumlara atama yapılacağı merak ediliyor.İşte atama ve taban puanları
7 Eylül 2025'te yapılan KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 13-14 Eylül tarihlerindeki Alan Bilgisi oturumları tamamlanmış, soru analizleri yapılmış ve cevap anahtarları gözden geçirilmiştir. Gelen itirazlar bilimsel ölçütlerle değerlendirilmiş, 7 Eylül oturumundaki 59 numaralı soru iptal edilerek sonuçlar kesinleşmiştir.
Adaylar, 10 Ekim 2025 saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sınav sonuçlarını görüntüleyebilirler.
KPSS lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar aldıkları puan türüne göre kamu kurumlarının açtığı pozisyonlara başvurabiliyor.
Memuriyet için gereken puanlar, kadronun özelliklerine, kurumun şartlarına ve tercih edilen şehre göre değişiklik gösteriyor. Bu yüzden tek bir taban puan bulunmamaktadır.
Adaylar, geçtiğimiz dönemde yapılan KPSS 2025/1 merkezi yerleştirme sonuçları üzerinden hangi kadrolara hangi puanlarla atama yapıldığını inceleyebilirler.
KPSS 2025 TABAN PUANLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
A Grubu Kadrolar:
Bakanlıklar, başkanlıklar ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki kurumlarda yer alan; özel yarışma sınavıyla girilen ve ardından belirli bir eğitim süreci sonunda yeterlik sınavına tabi olunan meslekleri kapsar. Bu kadrolar genellikle müfettişlik, uzmanlık, denetmenlik gibi kariyer meslekleridir. Ayrıca il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurulları da A grubu kadrolar arasında yer alır.
B Grubu Kadrolar:
2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlar, belediyeler, il özel idareleri, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, fonlar ve kefalet sandıkları gibi kamu kurumlarında bulunan kadrolardır. Bu grupta yer alan pozisyonlara, ilk kez kamu hizmetine atanacak kişiler arasından KPSS puanına göre merkezi yerleştirme ile alım yapılır.