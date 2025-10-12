KPSS ATAMA VE TABAN PUANLARI 2025:KPSS 50,55,60,65,70,75,80,85 puanla hangi kamu kurumuna atanırım?

KPSS A VE B GRUBU KADROLAR NEDİR?

A Grubu Kadrolar:

Bakanlıklar, başkanlıklar ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki kurumlarda yer alan; özel yarışma sınavıyla girilen ve ardından belirli bir eğitim süreci sonunda yeterlik sınavına tabi olunan meslekleri kapsar. Bu kadrolar genellikle müfettişlik, uzmanlık, denetmenlik gibi kariyer meslekleridir. Ayrıca il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurulları da A grubu kadrolar arasında yer alır.

B Grubu Kadrolar:

2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlar, belediyeler, il özel idareleri, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, fonlar ve kefalet sandıkları gibi kamu kurumlarında bulunan kadrolardır. Bu grupta yer alan pozisyonlara, ilk kez kamu hizmetine atanacak kişiler arasından KPSS puanına göre merkezi yerleştirme ile alım yapılır.