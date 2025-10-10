KPSS ATAMA ve TABAN PUANLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI: 2025 KPSS 50,55,60,65,70,75,80,85 puanla nereye atanırım?

KPSS lisans sınavının sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, adaylar aldıkları puanlarla hangi kurumlara yerleşebileceklerini merak ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da memur alımları, kurumların ihtiyaç duyduğu kadrolara göre şekilleniyor. Bazı alımlar toplu olarak yapılırken, bazıları şehir bazında gerçekleştiriliyor. Peki, 2025 KPSS 50,55,60,65,70,75,80,85 puanla nereye atanırım? İşte detaylar...
KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI
7 Eylül 2025'te gerçekleştirilen KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde yapılan Alan Bilgisi Oturumları tamamlanmış, madde analizleri incelenmiş ve cevap anahtarları kontrol edilmiştir. Yapılan itirazlar bilimsel kriterlerle değerlendirilmiş, 7 Eylül'deki Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 59 numaralı soru iptal edilerek sonuçlar kesinleştirilmiştir.
Adaylar, 10 Ekim 2025 saat 10.00'dan itibaren sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile erişebilecektir.
MEMURİYET İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?
KPSS lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, aldıkları puan türüne göre kamu kurum ve kuruluşlarının ilan ettiği kadrolara başvuru yapabilecek.
Memur alımlarında geçerli puanlar; kadronun niteliğine, kurumun belirlediği şartlara ve şehir tercihine göre değişiklik gösteriyor. Bu nedenle tek bir taban puan uygulaması bulunmuyor.
KPSS TABAN ve ATAMA PUANLARI
Adaylar, geçtiğimiz dönemde yapılan KPSS 2025/1 merkezi yerleştirme sonuçları üzerinden hangi kadrolara hangi puanlarla atama yapıldığını inceleyebilirler.
KPSS 2025 TABAN PUANLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS A VE B GRUBU KADROLAR NEDİR?
A Grubu Kadrolar:
Bakanlıklar, başkanlıklar ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki kurumlarda yer alan; özel yarışma sınavıyla girilen ve ardından belirli bir eğitim süreci sonunda yeterlik sınavına tabi olunan meslekleri kapsar. Bu kadrolar genellikle müfettişlik, uzmanlık, denetmenlik gibi kariyer meslekleridir. Ayrıca il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurulları da A grubu kadrolar arasında yer alır.
B Grubu Kadrolar:
2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlar, belediyeler, il özel idareleri, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, fonlar ve kefalet sandıkları gibi kamu kurumlarında bulunan kadrolardır. Bu grupta yer alan pozisyonlara, ilk kez kamu hizmetine atanacak kişiler arasından KPSS puanına göre merkezi yerleştirme ile alım yapılır.