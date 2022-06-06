KPSS başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır ve son gün ne zaman sorusuna kamuda personel olmak isteyen adaylar yanıt arıyor. KPSS başvuru tarihleri, 2022 ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. KPSS başvuruları 2022 yılında Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ve Eğitim Bilimleri oturumları için alınacak. Başvuru yapmak isteyen adayların yayımlanan takvim içerisinde belirtilen tarihlerde işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Peki KPSS başvuru ücreti ne kadar? 2022 KPSS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılıyor, son gün ne zaman?
KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran'a kadar devam edecek.
KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak. Genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri testi 31 Temmuz'da düzenlenecek.
Alan bilgisi ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta yapılacak. ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenecek.
KPSS DHBT ise 27 Kasım tarihinde düzenlenecek.
KPSS LİSANS: KPSS Alan Bilgisi, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav başvurusu 24.05.2022 ile 06.06.2022 tarihileri arasında yapılacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM: KPSS Ortaöğretim başvurusu 01.09.2022 ile 13.09.2022 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS ÖNLİSANS: KPSS önlisans başvurusu 03.08.2022 ile 15.08.2022 arasında yapılacak.
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 115,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL
ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 115,00 TL
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 31 Temmuz'da yapılacak.
KPSS Alan Bilgisi oturumu 6-7 Ağustos'ta yapılacak.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos'ta yapılacak.
EKPSS 24 Nisan'da yapılacak.
KPSS Önlisans 2 Ekim'de yapılacak.
KPSS Ortaöğretim 6 Kasım'da yapılacak.
KPSS DHBT 27 Kasım'da yapılacak.
Genel Yetenek-Genel Kültür : 31 Temmuz 2022, Saat: 10.15, 130 dakika
Eğitim Bilimleri : 31 Temmuz 2022, Saat: 14.45, 100 dakika
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,
(Hukuk, İktisat, Maliye) : 6 Ağustos 2022, Saat: 14.45
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 7 Ağustos 2022, Saat: 10.15
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 6 Ağustos 2022, Saat: 10.15
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi