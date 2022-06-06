KPSS başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır ve son gün ne zaman sorusuna kamuda personel olmak isteyen adaylar yanıt arıyor. KPSS başvuru tarihleri, 2022 ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. KPSS başvuruları 2022 yılında Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ve Eğitim Bilimleri oturumları için alınacak. Başvuru yapmak isteyen adayların yayımlanan takvim içerisinde belirtilen tarihlerde işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Peki KPSS başvuru ücreti ne kadar? 2022 KPSS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılıyor, son gün ne zaman?