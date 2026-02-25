KPSS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ 2026: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim ne zaman?

ÖSYM tarafından açıklanan 2026 sınav takvimiyle birlikte Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sürecine ilişkin detaylar netleşti. Lisans mezunları için her yıl, önlisans ve ortaöğretim mezunları için ise iki yılda bir düzenlenen KPSS'de başvuru ve oturum tarihleri adayların gündemine oturdu.