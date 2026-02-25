KPSS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ 2026: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim ne zaman?

KPSS 2026 sınav takvimi kapsamında Lisans (Genel Yetenek – Genel Kültür) oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak. Sınav için başvurular 1–13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak, geç başvurular ise 22–23 Temmuz 2026 günlerinde yapılabilecek. KPSS lisans sonuçlarının 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.
KPSS 2026 Lisans (Alan Bilgisi – A Grubu) oturumları 12–13 Eylül 2026 tarihlerinde iki gün boyunca gerçekleştirilecek. Sınav başvuruları 1–13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak olup, geç başvuru tarihleri lisans oturumlarıyla aynı olacak. Alan Bilgisi sınav sonuçlarının 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.
KPSS 2026 Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak. Sınav başvuruları 29 Temmuz–10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak, sonuçların ise 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.
KPSS 2026 Ortaöğretim (Lise) sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını 27 Ağustos–8 Eylül 2026 tarihleri arasında yapabilecek, sınav sonuçlarının ise 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.