Haberler Yaşam Haberleri KPSS başvuruları ve sınav tarihleri ne zaman? 2026 KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınav tarihi
Giriş Tarihi: 25.02.2026 16:12

KPSS başvuruları ve sınav tarihleri ne zaman? 2026 KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınav tarihi

Kamu personeli olma hedefiyle hazırlıklarını sürdüren adaylar için 2026 KPSS takvimi yayımlandı. ÖSYM tarafından duyurulan resmi takvim doğrultusunda başvuru tarihleri ve oturum günleri belli oldu. Lisans düzeyinde her yıl gerçekleştirilen sınav, önlisans ve ortaöğretim adayları için iki yılda bir uygulanıyor. İşte KPSS başvuru ve sınav tarihleri...

KPSS başvuruları ve sınav tarihleri ne zaman? 2026 KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınav tarihi
  • ABONE OL

ÖSYM tarafından açıklanan 2026 sınav takvimiyle birlikte Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sürecine ilişkin detaylar netleşti. Lisans mezunları için her yıl, önlisans ve ortaöğretim mezunları için ise iki yılda bir düzenlenen KPSS'de başvuru ve oturum tarihleri adayların gündemine oturdu.

KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS 2026 sınav takvimi kapsamında Lisans (Genel Yetenek – Genel Kültür) oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak. Sınav için başvurular 1–13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak, geç başvurular ise 22–23 Temmuz 2026 günlerinde yapılabilecek. KPSS lisans sonuçlarının 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

KPSS 2026 Lisans (Alan Bilgisi – A Grubu) oturumları 12–13 Eylül 2026 tarihlerinde iki gün boyunca gerçekleştirilecek. Sınav başvuruları 1–13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak olup, geç başvuru tarihleri lisans oturumlarıyla aynı olacak. Alan Bilgisi sınav sonuçlarının 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS 2026 Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak. Sınav başvuruları 29 Temmuz–10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak, sonuçların ise 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS 2026 Ortaöğretim (Lise) sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını 27 Ağustos–8 Eylül 2026 tarihleri arasında yapabilecek, sınav sonuçlarının ise 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
KPSS başvuruları ve sınav tarihleri ne zaman? 2026 KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınav tarihi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz