KPSS geç başvuru tarihi geldi! ÖSYM takvimi ile adaylarla paylaşılan tarihlerde ikinci bir başvuru fırsatı sunulan geç başvuru sistemi için kamuda memur olmak isteyen adaylar bekliyor. Sürecin en merak edilen konusu ise KPSS geç başvuru ücreti 2022 oldu. Geç yapılması halinde ücretin değiştiği sınav hakkında kılavuz ile araştırmalar sürüyor. Peki, KPSS geç başvuru ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte tüm detaylar…
KPSS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ GELDİ!
KPSS 2022 başvuruları 6 Haziran 2022 tarihinde sona erdi. Başvurular 24 Mayıs tarihinde başlamıştı. Şimdi sırada kısa bir geç başvuru süreci olacak.
ÖSYM takvimine göre KPSS geç başvuru tarihi 15-16 Haziran 2022 olarak belirlendi. Başvurular bugün başlıyor!
KPSS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Normal başvuru tarihleri arasında izlenen yolla benzerlik gösteren geç başvuruda sadece ücret fark ediyor ve başvuru zamanı daha kısa sürüyor. Başvurular ÖSYM AİS ekranı üzerinden alınacak.
2022 KPSS SINAV TARİHLERİ
KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak.
Alan bilgisi oturumu 6 – 7 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.
Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu ÖABT 14 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.
Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi DHBT 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.
KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ 2022
Genel yetenek ve genel kültür oturumları her biri 115 TL iken yüzde 50 daha fazla ödenecek.
Alan bilgisi sınavları 80 TL iken her sınav başına yüzde 50 fazla ödenecek.