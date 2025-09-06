Haberler Yaşam Haberleri KPSS giriş belgesi alma ekranı: 2025 KPSS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır, zorunlu mu?
Giriş Tarihi: 6.9.2025 10:58

KPSS sınav giriş yerleri geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Yarın gerçekleştirilecek olan Genel Kültür Genel Yetenek sınavına girecek adayların mercek altına aldığı belgeler osym.gov.tr üzerinden erişime açıldı. Peki, KPSS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır, zorunlu mu? İşte 2025 KPSS giriş belgesi alma ekranı ve linki.

KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu yarın gerçekleştirilecek. Alan Bilgisi oturumları ise 13-14 Eylül tarihlerinde tamamlanacak. Sınavlara katılım gösterecek adaylar bugünden evraklarını tamamlamak üzere ÖSYM'nin internet sitesini ziyaret ediyor. Bu noktada KPSS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır, zorunlu mu soruları yanıt arıyor. İşte KPSS giriş belgesi alma ekranı;

KPSS GY-GK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

7 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak 2025-KPSS A Grubu Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Sınav saat 10.15'te başlayacak.

KPSS GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

2025-KPSS A Grubu Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı.

Aşağıdaki linke tıklayarak giriş belgenize ulaşabilirsiniz;

KPSS GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS A GRUBU ALAN BİLGİSİ SINAVLARI NE ZAMAN?

13 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak 2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Sınav 10.15'te başlayacak.

13 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak 2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Alan Bilgisi 2. Oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Sınav 14.45'te başlayacak.

14 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak 2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Alan Bilgisi 3. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Sınav 10.15'te başlayacak.

