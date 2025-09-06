KPSS giriş belgesi alma ekranı: 2025 KPSS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır, zorunlu mu?

KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu yarın gerçekleştirilecek. Alan Bilgisi oturumları ise 13-14 Eylül tarihlerinde tamamlanacak. Sınavlara katılım gösterecek adaylar bugünden evraklarını tamamlamak üzere ÖSYM'nin internet sitesini ziyaret ediyor. Bu noktada KPSS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır, zorunlu mu soruları yanıt arıyor. İşte KPSS giriş belgesi alma ekranı;