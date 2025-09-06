KPSS giriş belgesi alma ekranı: 2025 KPSS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır, zorunlu mu?

KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu yarın gerçekleştirilecek. Alan Bilgisi oturumları ise 13-14 Eylül tarihlerinde tamamlanacak. Sınavlara katılım gösterecek adaylar bugünden evraklarını tamamlamak üzere ÖSYM'nin internet sitesini ziyaret ediyor. Bu noktada KPSS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır, zorunlu mu soruları yanıt arıyor. İşte KPSS giriş belgesi alma ekranı;
KPSS GY-GK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
7 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak 2025-KPSS A Grubu Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Sınav saat 10.15'te başlayacak.
KPSS GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?
2025-KPSS A Grubu Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı.
Aşağıdaki linke tıklayarak giriş belgenize ulaşabilirsiniz;
KPSS A GRUBU ALAN BİLGİSİ SINAVLARI NE ZAMAN?
13 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak 2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Sınav 10.15'te başlayacak.
13 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak 2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Alan Bilgisi 2. Oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Sınav 14.45'te başlayacak.
14 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak 2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Alan Bilgisi 3. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Sınav 10.15'te başlayacak.