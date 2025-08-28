KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ ÖSYM AİS 2025 || KPSS sınav giriş yerler/belgesi açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'na hazırlanan adayların beklediği duyuru geldi. 2025-KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Adayların sınav günü herhangi bir sorun yaşamaması için belgelerini çıktılı olarak yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Peki, KPSS sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır?
7 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak 2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri binalara/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 28 Ağustos 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.