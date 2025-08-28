Haberler Yaşam Haberleri KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ ÖSYM AİS 2025 || KPSS sınav giriş yerler/belgesi açıklandı mı, nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 28.8.2025 14:16

2025-KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için sınava giriş belgeleri yayımlandı. Adaylar, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle belgelerine erişim sağlayabilecek. Belgelerde sınav yeri, saati ve adayların dikkat etmesi gereken kurallar yer alıyor. İşte, ÖSYM ile 2025-KPSS A Grubu sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı!

Kamu Personeli Seçme Sınavı'na hazırlanan adayların beklediği duyuru geldi. 2025-KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Adayların sınav günü herhangi bir sorun yaşamaması için belgelerini çıktılı olarak yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Peki, KPSS sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır?

2025-KPSS A Grubu Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı!

7 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak 2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri binalara/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 28 Ağustos 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

