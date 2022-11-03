KPSS HEMŞİRELİK ATAMA PUANI 2022: KPSS önlisans hemşirelik atama puanları kaç, hangi puan türüyle alım yapıyor?

KPSS hemşirelik atama ve taban puanları araştırmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü ön lisans sınav sonuçları açıklamasının ardından ise "KPSS hemşirelik atama puanları kaç, hangi puan türüyle alım yapıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Hemşirelik atamalarında, KPSS sonucuna göre P3 puan türünden alım yapılmaktadır. Peki, taban puanları nasıl olacak? İşte tüm detaylar.
HEMŞİRELİK KPSS PUAN TÜRÜ NEDİR?
Hemşire adayları, KPSS lisans sonuçları sayfasında P3 puan türüne odaklanacak. Sağlık personeli alımı başvurularında kullanılacak puan türü P3 olacak.
KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.
HEMŞİRELİK KPSS ATAMA PUANLARI 2022
Hemşire atamasına başvuruda bulunacak adaylar atama taban puanlarını sorguluyor. Başvuruda bulunmak için geçtiğimiz Sağlık Bakanlığı KPSS yerleştirme sonuçları şöyle:
KPSS atama puanları, şehir, memurluk türü, branş ve mesleki pozisyona göre farklılık gösteriyor ve bu puanlara alımların olduğu dönemlerde tercih kılavuzu ile ulaşılıyor.
KPSS 50, 55, 60 puan alanların arasında yer alanlar daha çok belediyelerin memur alımlarını ve jandarma alımlarını tercih ediyor.
Bununla birlikte bu puan aralığında yer alan adaylar öğretmenevi, polis evi ve misafirhanelerde de memur alımına başvuruda bulunabiliyor.
KPSS 60, 65, 70 PUANLA NEREYE GİRİLİR?
KPSS puanı olarak 60 bandına ulaşanlar alanlarına uygun olması halinde sözleşmeli öğretmenlik alanını tercih edebiliyor. Sözleşmelide sınır 60 puan ve üzeri olarak belirlenmiş durumda.
65 puan bandına ulaşanlar ise Bakanlık kadrolarında yapılacak alımlara başvuruda bulunabilir. Bununla birlikte 70 puana ulaşan adaylar EGM, PA, CTE gibi müdürlüklerde de tercih yapabilir.