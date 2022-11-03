Haberler Yaşam Haberleri KPSS HEMŞİRELİK ATAMA PUANI 2022: KPSS önlisans hemşirelik atama puanları kaç, hangi puan türüyle alım yapıyor?
Giriş Tarihi: 3.11.2022 15:18

KPSS HEMŞİRELİK ATAMA PUANI 2022: KPSS önlisans hemşirelik atama puanları kaç, hangi puan türüyle alım yapıyor?

KPSS önlisans sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte hemşirelik atama puanı ve türü de gündemdeki yerini aldı. Hemşire olmak isteyen binlerce aday Kamu Personeli Seçme Sınavı taban ve tavan puanları arasında “KPSS hemşirelik atama puanları kaç, hangi puan türüyle alım yapıyor?” sorusu yanıt aramaya başladı. Sağlık Bakanlığı’nca yapılan açıklamalar doğrultusunda kamuya sağlıkçı alındığı biliniyor. Peki, KPSS hemşirelik atama puanları kaç, hangi puan türüyle alım yapıyor? İşte detaylar.

KPSS HEMŞİRELİK ATAMA PUANI 2022: KPSS önlisans hemşirelik atama puanları kaç, hangi puan türüyle alım yapıyor?

KPSS hemşirelik atama ve taban puanları araştırmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü ön lisans sınav sonuçları açıklamasının ardından ise "KPSS hemşirelik atama puanları kaç, hangi puan türüyle alım yapıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Hemşirelik atamalarında, KPSS sonucuna göre P3 puan türünden alım yapılmaktadır. Peki, taban puanları nasıl olacak? İşte tüm detaylar.

HEMŞİRELİK KPSS ATAMA PUANLARI 2022: Hemşirelik KPSS puan türü nedir, hangi puan türünden alıyor? İşte Sağlık Bakanlığı KPSS yerleştirme puanları

HEMŞİRELİK KPSS PUAN TÜRÜ NEDİR?

Hemşire adayları, KPSS lisans sonuçları sayfasında P3 puan türüne odaklanacak. Sağlık personeli alımı başvurularında kullanılacak puan türü P3 olacak.

KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.

HEMŞİRELİK KPSS ATAMA PUANLARI 2022: Hemşirelik KPSS puan türü nedir, hangi puan türünden alıyor? İşte Sağlık Bakanlığı KPSS yerleştirme puanları

HEMŞİRELİK KPSS ATAMA PUANLARI 2022

Hemşire atamasına başvuruda bulunacak adaylar atama taban puanlarını sorguluyor. Başvuruda bulunmak için geçtiğimiz Sağlık Bakanlığı KPSS yerleştirme sonuçları şöyle:

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS TABAN PUANLARI - 60,65,70,75 puanla nereye atanılır, ÖSYM KPSS taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS atama puanları, şehir, memurluk türü, branş ve mesleki pozisyona göre farklılık gösteriyor ve bu puanlara alımların olduğu dönemlerde tercih kılavuzu ile ulaşılıyor.

KPSS 50, 55, 60 puan alanların arasında yer alanlar daha çok belediyelerin memur alımlarını ve jandarma alımlarını tercih ediyor.

Bununla birlikte bu puan aralığında yer alan adaylar öğretmenevi, polis evi ve misafirhanelerde de memur alımına başvuruda bulunabiliyor.

KPSS TABAN PUANLARI - 60,65,70,75 puanla nereye atanılır, ÖSYM KPSS taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS 60, 65, 70 PUANLA NEREYE GİRİLİR?

KPSS puanı olarak 60 bandına ulaşanlar alanlarına uygun olması halinde sözleşmeli öğretmenlik alanını tercih edebiliyor. Sözleşmelide sınır 60 puan ve üzeri olarak belirlenmiş durumda.

KPSS TABAN PUANLARI - 60,65,70,75 puanla nereye atanılır, ÖSYM KPSS taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

65 puan bandına ulaşanlar ise Bakanlık kadrolarında yapılacak alımlara başvuruda bulunabilir. Bununla birlikte 70 puana ulaşan adaylar EGM, PA, CTE gibi müdürlüklerde de tercih yapabilir.

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KPSS HEMŞİRELİK ATAMA PUANI 2022: KPSS önlisans hemşirelik atama puanları kaç, hangi puan türüyle alım yapıyor?
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