KPSS iptal mi olacak, tekrarlanır mı? 2022 KPSS lisans sınavı iptal olur mu, edilirse ne olur?

KPSS iptal mi olacak, edilirse ne olur soruları gündemdeki yerini koruyor. Devlet Denetleme Kurulu, Başkan Erdoğan'ın talimatı ile sorular üzerinde inceleme başlattı. Ayrıca ÖSYM Başkanı Halis Aygün yine cumhurbaşkanlığı imzası ile görevden alındı. Gelişmeler sonrası adayların odağında "KPSS iptal olur mu, tekrarlanır mı" sorusu yer alıyor. Konuyla ilgili DDK'dan ilk açıklama geldi. Peki, KPSS lisans sınavı iptal mi edilecek? İşte son dakika gelişmeleri…
KPSS SINAVI İPTAL Mİ OLACAK?
Son dakika haberi ile duyurulan KPSS soruları incelemesi ve ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün görevden alınması adayların KPSS iptali ihtimali üzerinde araştırmalara başlamasına neden oldu.
DDK müfettişleri ÖSYM Başkanlığı bünyesinde ilk incelemelerine başladı. SABAH'a konuşan DDk Başkanı Yunus Arıncı, lisans soruları hakkında ilk değerlendirmesini paylaştı!
Arıncı;
"İncelemeyi hemen başlattık. Daha önce de beyan ettiğim gibi problemli bir durum var görünüyor. İncelemenin ne kadar süreceği konusunda net bir şey söylememiz şimdilik mümkün değil.
Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Ancak çok kapsamlı bir inceleme yapacağız. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına incelemeyi en kısa zamanda tamamlayacağız ve sonucu hızlı bir şekilde Cumhurbaşkanımıza sunacağız" ifadelerini kullandı.
KPSS İPTAL Mİ EDİLECEK, TEKRARLANACAK MI?
KPSS lisans sınavı iptal yetkisi Devlet Denetleme Kurulu DDK'da değil. Kararı veren kurul olmayacak ancak yapılan incelemeler sonucunda kopya olduğu düşünülen soruların sayısı fazla çıkarsa KPSS iptali söz konusu olabilir.
DDK yanı sıra ÖSYM ve YÖK çalışmaları da konuyla ilgili devam ediyor. Kararın kurulun incelemesi bitmeden verilmesi de olası. Sınavın iptal edilmesi durumunda yeni hazırlıkların tamamlanması ardından lisans oturumlarının tekrarı bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KPSS KARARI!
Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, da şu ifadeleri kullandı: "Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz."