KPSS iptal mi? ÖSYM ile 2022 lisans KPSS iptal olur mu, tekrarlanacak mı?

2022 KPSS lisans oturumunda bazı sorularla ilgili çıkan durumun ardından Başkan Erdoğan tarafından Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) talimat verilmesinin ardından sınava katılanlar son dakika haberlerini yakından takip ederek "KPSS iptal mi, iptal olur mu, tekrarlanacak mı?" şeklindeki sorulara yanıt aramayı yoğun şekilde sürdürüyor.
KPSS iptal mi olacak sorusu yanıtları ve tüm detaylar şöyle;
DDK müfettişleri ÖSYM Başkanlığı bünyesinde ilk incelemelerine başladı. SABAH'a konuşan DDK Başkanı Yunus Arıncı, lisans soruları hakkında ilk değerlendirmesini paylaştı!
Arıncı;
"İncelemeyi hemen başlattık. Daha önce de beyan ettiğim gibi problemli bir durum var görünüyor. İncelemenin ne kadar süreceği konusunda net bir şey söylememiz şimdilik mümkün değil.
Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Ancak çok kapsamlı bir inceleme yapacağız. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına incelemeyi en kısa zamanda tamamlayacağız ve sonucu hızlı bir şekilde Cumhurbaşkanımıza sunacağız" ifadelerini kullandı.
KPSS lisans sınavı iptal yetkisi Devlet Denetleme Kurulu DDK'da değil. Kararı veren kurul olmayacak ancak yapılan incelemeler sonucunda kopya olduğu düşünülen soruların sayısı fazla çıkarsa KPSS iptali söz konusu olabilir.
DDK'nın yanı sıra ÖSYM ve YÖK'ün çalışmaları da konuyla ilgili devam ediyor. Kararın kurulun incelemesi bitmeden verilmesi de olası. Sınavın iptal edilmesi durumunda yeni hazırlıkların tamamlanması ardından lisans oturumlarının tekrarı bekleniyor.