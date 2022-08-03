Haberler Yaşam Haberleri KPSS iptal mi? ÖSYM ile 2022 lisans KPSS iptal olur mu, tekrarlanacak mı?
Giriş Tarihi: 3.8.2022 21:54 Son Güncelleme: 3.8.2022 21:54

KPSS iptal mi? ÖSYM ile 2022 lisans KPSS iptal olur mu, tekrarlanacak mı?

ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2022 lisans oturumu sorularına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önceki gün Devlet Denetleme Kurulu’na (DDK) inceleme talimatı verilmesi sonrasında son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Sınava giren adaylar ise “KPSS iptal mi, iptal olur mu, tekrarlanacak mı?” soruları üzerinden yoğun şekilde araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan KPSS iptal mi, iptal olur mu, tekrarlanacak mı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

KPSS iptal mi? ÖSYM ile 2022 lisans KPSS iptal olur mu, tekrarlanacak mı?

2022 KPSS lisans oturumunda bazı sorularla ilgili çıkan durumun ardından Başkan Erdoğan tarafından Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) talimat verilmesinin ardından sınava katılanlar son dakika haberlerini yakından takip ederek "KPSS iptal mi, iptal olur mu, tekrarlanacak mı?" şeklindeki sorulara yanıt aramayı yoğun şekilde sürdürüyor.

SON DAKİKA | KPSS İPTAL Mİ, İPTAL OLUR MU, TEKRARLANACAK MI?

KPSS iptal mi olacak sorusu yanıtları ve tüm detaylar şöyle;

KPSS iptal mi? ÖSYM ile 2022 lisans KPSS iptal olur mu, tekrarlanacak mı?

KPSS İPTAL Mİ OLACAK?

Son dakika haberi ile duyurulan KPSS soruları incelemesi ve ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün görevden alınması adayların KPSS iptali ihtimali üzerinde araştırmalara başlamasına neden oldu.

KPSS iptal mi? ÖSYM ile 2022 lisans KPSS iptal olur mu, tekrarlanacak mı?

DDK müfettişleri ÖSYM Başkanlığı bünyesinde ilk incelemelerine başladı. SABAH'a konuşan DDK Başkanı Yunus Arıncı, lisans soruları hakkında ilk değerlendirmesini paylaştı!

KPSS iptal mi? ÖSYM ile 2022 lisans KPSS iptal olur mu, tekrarlanacak mı?

Arıncı;

"İncelemeyi hemen başlattık. Daha önce de beyan ettiğim gibi problemli bir durum var görünüyor. İncelemenin ne kadar süreceği konusunda net bir şey söylememiz şimdilik mümkün değil.

Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Ancak çok kapsamlı bir inceleme yapacağız. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına incelemeyi en kısa zamanda tamamlayacağız ve sonucu hızlı bir şekilde Cumhurbaşkanımıza sunacağız" ifadelerini kullandı.

KPSS iptal mi? ÖSYM ile 2022 lisans KPSS iptal olur mu, tekrarlanacak mı?

KPSS İPTAL Mİ EDİLECEK, TEKRARLANACAK MI?

KPSS lisans sınavı iptal yetkisi Devlet Denetleme Kurulu DDK'da değil. Kararı veren kurul olmayacak ancak yapılan incelemeler sonucunda kopya olduğu düşünülen soruların sayısı fazla çıkarsa KPSS iptali söz konusu olabilir.

KPSS iptal mi? ÖSYM ile 2022 lisans KPSS iptal olur mu, tekrarlanacak mı?

DDK'nın yanı sıra ÖSYM ve YÖK'ün çalışmaları da konuyla ilgili devam ediyor. Kararın kurulun incelemesi bitmeden verilmesi de olası. Sınavın iptal edilmesi durumunda yeni hazırlıkların tamamlanması ardından lisans oturumlarının tekrarı bekleniyor.

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KPSS iptal mi? ÖSYM ile 2022 lisans KPSS iptal olur mu, tekrarlanacak mı?
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