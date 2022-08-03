KPSS iptal mi? ÖSYM ile 2022 lisans KPSS iptal olur mu, tekrarlanacak mı?

2022 KPSS lisans oturumunda bazı sorularla ilgili çıkan durumun ardından Başkan Erdoğan tarafından Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) talimat verilmesinin ardından sınava katılanlar son dakika haberlerini yakından takip ederek "KPSS iptal mi, iptal olur mu, tekrarlanacak mı?" şeklindeki sorulara yanıt aramayı yoğun şekilde sürdürüyor.

SON DAKİKA | KPSS İPTAL Mİ, İPTAL OLUR MU, TEKRARLANACAK MI?

KPSS iptal mi olacak sorusu yanıtları ve tüm detaylar şöyle;