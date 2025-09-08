KPSS LİSANS ATAMA ve TABAN PUANLARI: KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 puan ile hangi kamu kurumuna atanırım?

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül Pazar günü yapıldı. 130 dakikalık sınavda adaylar 120 soruya yanıt verdi. Kamu kurumlarında memur olabilmek için genellikle en az 60 puan şartı bulunuyor. Lisans KPSS sonuçları ise ÖSYM AİS ekranı üzerinden 10 Ekim'de açıklanacak. Peki, KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 puan ile hangi kamu kurumuna atanırım? İşte en düşük ve en yüksek atama puanları.
KPSS'DE 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 PUANLA ATAMA YAPILIR MI?
KPSS'de 60, 65, 70, 75, 80, 85 veya 90 puan alan adayların memuriyete atanıp atanamayacağı, çeşitli etkenlere göre değişiklik gösteriyor. Atamalarda esas belirleyici unsurlar arasında açılan kadro sayısı, tercih edilen kurumun özel şartları ve yerleşilecek şehrin durumu bulunuyor. Bu nedenle aynı puanı alan adaylar farklı sonuçlarla karşılaşabiliyor.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da KPSS tercih sürecinin Aralık ayında başlaması bekleniyor. Geçmiş dönem puanları incelendiğinde bazı kadrolara 60-65 puanla dahi yerleşme imkânı bulunurken, popüler kurum ve büyükşehir kadrolarında puanların 85-90 seviyelerine kadar yükseldiği görülüyor.
KPSS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
2025 KPSS'de elde edilen puanlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren iki yıl boyunca geçerliliğini koruyacak. Ancak öğretmen adayları için bu süre daha kısa tutulmuş olup, 2025 KPSS Eğitim Bilimleri ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nden alınan puanlar yalnızca bir yıl geçerli olacak.
Belirlenen geçerlilik süresi içinde yeni bir sınav yapılmazsa, mevcut puanlar bir sonraki sınavın sonuçları açıklanıncaya kadar geçerli sayılmaya devam edecek.
ÖSYM, 2025 KPSS Lisans sonuçlarını 10 Ekim 2025 tarihinde erişime açacak. Adaylar, TC kimlik numaraları ve ÖSYM aday işlemleri sistemi şifreleriyle sonuç ekranına giriş yaparak sınavdan aldıkları puanları öğrenebilecek.