KPSS LİSANS ATAMA ve TABAN PUANLARI: KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 puan ile hangi kamu kurumuna atanırım?

KPSS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

2025 KPSS'de elde edilen puanlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren iki yıl boyunca geçerliliğini koruyacak. Ancak öğretmen adayları için bu süre daha kısa tutulmuş olup, 2025 KPSS Eğitim Bilimleri ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nden alınan puanlar yalnızca bir yıl geçerli olacak.

Belirlenen geçerlilik süresi içinde yeni bir sınav yapılmazsa, mevcut puanlar bir sonraki sınavın sonuçları açıklanıncaya kadar geçerli sayılmaya devam edecek.