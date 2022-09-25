KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli mi? 2022 KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu!

KPSS lisans sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. Binlerce adayın katılım sağladığı lisans düzeyindeki sınava katılım sağlayan adaylar sonuç tarihi için bugünkü son oturumla beraber araştırmalarına başladı. Bu noktada ise "2022 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli mi?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte KPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı o tarih ve detaylar.
2022 KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları, 17-18 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi.
Toplam 2 oturumda düzenlenen sınavın hemen ardından KPSS Lisans Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarları adayların erişimine açıldı.
ÖSYM tarafından yayınlanan KPSS sınav soruları ve cevaplarının %10'luk bölümüne aşağıdaki linklere tıklayarak erişebilirsiniz.
KPSS GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR SORU VE CEVAPLARI
ÖSYM tarafından yayınlanan güncel KPSS sınav takvimine göre, 17-18 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen KPSS Lisans sınavı sonuçları, 21 Ekim 2022 tarihinde erişime açılacak.
24-25 Eylül 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan KPSS Alan Bilgisi Sınavı sonuçları da 21 Ekim 2022 tarihinde duyurulacak.
Önceki sınavlara ve açıklanma tarihlerine bakıldığında sonuçların erken açıklanma ihtimali de bulunuyor.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 24 Eylül 2022 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) 24 Eylül 2022 Cumartesi günü saat 14.45'te başlayacak.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 25 Eylül 2022 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri)
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye)
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik)
Alan Bilgisi sınavlarında mezun olunan bölümlere göre soru sorulur.
Sınavda her alandan 40 soru sorulmaktadır ve her alan için toplamda 50 dakika süre verilmektedir.
İstatistik sınavına katılacakların sınav süresi 60 dakikadır.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
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