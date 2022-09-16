KPSS lisans sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 2022 KPSS 1. ve 2. oturum kaç dakika sürecek? İşte Sınav süresi ve giriş belgesi sorgulama ekranı!

Ağustos ayında iptal edilen KPSS lisans sınavı binlerce adayın katılımı ile gerçekleşecek. Genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimleri sınavlarına katılım sağlayacak olan vatandaşlar için şimdiden heyecana başlarken "2022 KPSS sınavı saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek?" sorularına da yanıt aranmaya başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre ilk oturum öğleden önce 10.15'te başlayacak. Adaylar ikinci oturuma ise 14.45'te giriş yapacak. Peki, KPSS sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? KPSS kaç dakika sürecek? İşte Sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!