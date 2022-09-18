KPSS GY-GK soruları ve soru kitapçığı PDF İNDİR! 2022 KPSS Lisans sınavı soruları cevapları (cevap anahtarı) açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak?

Bugün düzenlenen KPSS sınavı soruları ve cevapları binlerce adayın sınavın ardından gündemine geliyor. ÖSYM tarafından düzenlenmekte olan sınava ilişkin kitapçık ve cevap anahtarının diğer sınavlarda olduğu gibi 1-2 gün içerisinde resmi site üzerinden adayların erişimine açılması beklentiler arasında yerini alırken bu kapsamda "2022 KPSS Lisans sınavı Genel Yetenek ve Genel Kültür soruları ve cevapları açıklandı mı, kitapçık ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?" şeklindeki sorular ise yanıt aramaya başladı. İşte ÖSYM ile KPSS kitapçığı, cevap anahtarı ile soruları ve cevapları…