Haberler Yaşam Haberleri KPSS GY-GK soruları ve soru kitapçığı PDF İNDİR! 2022 KPSS Lisans sınavı soruları cevapları (cevap anahtarı) açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak?
Giriş Tarihi: 18.9.2022 07:31 Son Güncelleme: 18.9.2022 07:31

KPSS GY-GK soruları ve soru kitapçığı PDF İNDİR! 2022 KPSS Lisans sınavı soruları cevapları (cevap anahtarı) açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenmekte olan KPSS Lisans sınavı soruları ve cevapları ile bugün adayların gündeminde. ÖSYM genellikle düzenlediği sınavlara ilişkin kitapçığı 1-2 gün içerisinde erişime açarken bu noktada adaylar gerek sınavdaki soruları incelemek gerekse puanlarını hesaplayabilmek adına KPSS soruları ve cevapları sorgulamalarına başladı. Peki; 2022 KPSS Lisans sınavı soru kitapçığı, soruları cevapları (cevap anahtarı) açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte son durum ve detaylar.

KPSS GY-GK soruları ve soru kitapçığı PDF İNDİR! 2022 KPSS Lisans sınavı soruları cevapları cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak?

Bugün düzenlenen KPSS sınavı soruları ve cevapları binlerce adayın sınavın ardından gündemine geliyor. ÖSYM tarafından düzenlenmekte olan sınava ilişkin kitapçık ve cevap anahtarının diğer sınavlarda olduğu gibi 1-2 gün içerisinde resmi site üzerinden adayların erişimine açılması beklentiler arasında yerini alırken bu kapsamda "2022 KPSS Lisans sınavı Genel Yetenek ve Genel Kültür soruları ve cevapları açıklandı mı, kitapçık ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?" şeklindeki sorular ise yanıt aramaya başladı. İşte ÖSYM ile KPSS kitapçığı, cevap anahtarı ile soruları ve cevapları…

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM tarafından KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı sınavdan birkaç saat sonra ve ya bir gün sonra yayımlanması bekleniyor. KPSS lisans sınavı soruları ve cevap anahtarı yayınlandığında haberimizin içerisinde olacaktır.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

18 Eylül'de uygulanacak olan KPSS Lisans sınavlarının sonucu ÖSYM sınav takvimine göre 21 Ekim 2022 tarihinde erişime açılacak.

KPSS GY-GK SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE SINAV SÜRESİ NE KADAR?

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu 18 Eylül tarihinde saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek.

Buna göre GY-GK oturumu saat 12.25'te tamamlanacak.

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ OTURUMU SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE SINAV SÜRESİ NE KADAR?

KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumu 18 Eylül tarihinde saat 14.45'te başlayacak ve 100 dakika sürecek.

Buna göre KPSS Eğitim Bilimleri oturumu saat 16.25'te tamamlanacak.

ÖSYM'DEN ADAYLARA UYARI!

Sabah oturumunda (Genel Kültür-Genel Yetenek Sınavı) adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Öğleden sonra oturumunda ise (Eğitim Bilimleri Sınavı) adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır

ARKADAŞINA GÖNDER
KPSS GY-GK soruları ve soru kitapçığı PDF İNDİR! 2022 KPSS Lisans sınavı soruları cevapları (cevap anahtarı) açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA