Haberler Yaşam Haberleri KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak belli mi? ÖSYM KPSS lisans sınav sonuçları açıklanma tarihi 2022’yi duyurdu!
Giriş Tarihi: 30.7.2022 11:35

KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak belli mi? ÖSYM KPSS lisans sınav sonuçları açıklanma tarihi 2022’yi duyurdu!

KPSS lisans sınavı yarın yapılacak ve yüzbinlerce aday aylardan süren hazırlıklarını tamamlayıp bu sınava odaklandı. KPSS Alan Bilgisi, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav başvurusu 24 Mayıs ile 6 Haziran tarihileri arasında yapıldı. Sınav da 31 Temmuzda gerçekleşecek. Bununla birlikte adaylar, KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu yöneltiyor. ÖSYM, başvuru kılavuzunda KPSS lisans sonuçları açıklanma tarihi 2022’yi yayımladı. Peki, KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!

KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak belli mi? ÖSYM KPSS lisans sınav sonuçları açıklanma tarihi 2022’yi duyurdu!

KPSS lisans sınavı 31 Temmuz pazar günü yapılacak. KPSS Alan Bilgisi, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınavda yer alacak. Adaylar da şimdiden KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu yöneltiyor. Peki, 2022 KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!

KPSS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

KPSS lisans oturumu Genel Yetenek – Genel Kültür Sınavı ve Eğitim Bilimleri Testi ile 31 Temmuz 2022 Pazar günü (yarın) başlayacak.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda:

Genel Yetenek – Genel Kültür oturumu için saat 10.00

Eğitim Bilimleri oturumu için saat 14.30'dan sonra adayların sınav salonlarına alınmayacağı bildirildi.

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS lisans sonuçları (Genel Yetenek – Genel Kültür – Eğitim Bilimleri) 2 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS LİSANS KAÇ DAKİKA – KAÇ SORU?

Genel Yetenek – Genel Kültür Oturumu:

Başlangıç: 10.15

Bitiş: 12.25

Sınav Süresi: 130 dakika

Soru Sayısı: 120 soru

Eğitim Bilimleri Oturumu:

Başlangıç: 14.45

Bitiş: 16.25

Sınav Süresi: 100 dakika

Soru Sayısı: 80 soru

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KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak belli mi? ÖSYM KPSS lisans sınav sonuçları açıklanma tarihi 2022’yi duyurdu!
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