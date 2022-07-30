KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak belli mi? ÖSYM KPSS lisans sınav sonuçları açıklanma tarihi 2022’yi duyurdu!

KPSS lisans sınavı 31 Temmuz pazar günü yapılacak. KPSS Alan Bilgisi, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınavda yer alacak. Adaylar da şimdiden KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu yöneltiyor. Peki, 2022 KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!
KPSS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
KPSS lisans oturumu Genel Yetenek – Genel Kültür Sınavı ve Eğitim Bilimleri Testi ile 31 Temmuz 2022 Pazar günü (yarın) başlayacak.
ÖSYM tarafından yapılan duyuruda:
Genel Yetenek – Genel Kültür oturumu için saat 10.00
Eğitim Bilimleri oturumu için saat 14.30'dan sonra adayların sınav salonlarına alınmayacağı bildirildi.