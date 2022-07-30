KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak belli mi? ÖSYM KPSS lisans sınav sonuçları açıklanma tarihi 2022’yi duyurdu!

KPSS lisans sınavı 31 Temmuz pazar günü yapılacak. KPSS Alan Bilgisi, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınavda yer alacak. Adaylar da şimdiden KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu yöneltiyor. Peki, 2022 KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!