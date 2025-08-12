Haberler Yaşam Haberleri KPSS ne zaman? 2025 ÖSYM takvimi ile KPSS lisans ve alan bilgisi sınav tarihi
Giriş Tarihi: 12.8.2025 14:24

2025 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) eylül ayında gerçekleştirilecek. Bu yıl lisans mezunları için düzenlenecek sınav kapsamında Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumları yapılacak. Konuyla ilgili ÖSYM takvimi kontrol edilirken adaylar alarmlarını kurdu. Peki; KPSS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte, sınav takvimi:

KPSS lisans sınav tarihi 2025 ÖSYM takviminde yerini aldı. Eylül ayında düzenlenecek A grubu lisans sınavında bir gün GY-GK oturumları için iki gün Alan Bilgisi oturumları için ayrılacak. Adaylar bu sınavdan aldıkları puan ile gelecek dönemlerde açılacak ilgili kamu pozisyonlarına başvuruda bulunabilecek. Peki, KPSS ne zaman, kaç soru kaç dakika?

2025 KPSS NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS A Grubu) bu yıl Eylül ayında düzenlenecek. Sınav takvimi şöyle:

Genel Yetenek - Genel Kültür: 7 Eylül 2025 /10.15

Alan Bilgisi 1. Gün: 13 Eylül 2025

10.15 Birinci Oturum: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

14.45 İkinci Oturum: Hukuk, İktisat, Maliye

Alan Bilgisi 2. Gün: 14 Eylül 2025 / 10.15

İşletme, Muhasebe, İstatistik

KPSS LİSANS KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre KPSS sınav sonuçları 10.10.2025 tarihinde açıklanacak.

