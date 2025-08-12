KPSS ne zaman? 2025 ÖSYM takvimi ile KPSS lisans ve alan bilgisi sınav tarihi

KPSS lisans sınav tarihi 2025 ÖSYM takviminde yerini aldı. Eylül ayında düzenlenecek A grubu lisans sınavında bir gün GY-GK oturumları için iki gün Alan Bilgisi oturumları için ayrılacak. Adaylar bu sınavdan aldıkları puan ile gelecek dönemlerde açılacak ilgili kamu pozisyonlarına başvuruda bulunabilecek. Peki, KPSS ne zaman, kaç soru kaç dakika?