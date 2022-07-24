KPSS ne zaman, kaç gün kaldı, GY-GK ve ÖABT sınav tarihleri belli oldu mu? İşte KPSS sınav tarihi ve ÖSYM AİS sınav giriş belgesi alma ekranı!

KPSS tarihi ve sınav giriş belgesi devlet memuru olmaya hazırlanan adaylar tarafından araştırılıyor. 2 milyona yakın adayın katılımının beklendiği sınava ilişkin KPSS ne zaman, kaç gün kaldı, ayın kaçında gibi sorular yanıt arıyor. , GY-GK ve ÖABT, KPSS lisans ve ön lisans sınav tarihleri belli oldu! İşte 2022 KPSS sınav tarihi ve ÖSYM AİS sınav giriş belgesi alma ekranı!
KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS lisans oturumları Genel Yetenek-Genel Kültür testi ile başlayacak.
ÖSYM AİS İLE KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?
KPSS sınav yerleri 21 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla duyuruldu. 31 Temmuz'da yapılacak olan lisans oturumu öncesi KPSS giriş yerleri belli oldu. KPSS sınav giriş belgesi ÖSYM AİS ekranı üzerinden öğrenilebilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin 2022 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım'da yapılacak.