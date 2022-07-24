KPSS ne zaman, kaç gün kaldı, GY-GK ve ÖABT sınav tarihleri belli oldu mu? İşte KPSS sınav tarihi ve ÖSYM AİS sınav giriş belgesi alma ekranı!

KPSS tarihi ve sınav giriş belgesi devlet memuru olmaya hazırlanan adaylar tarafından araştırılıyor. 2 milyona yakın adayın katılımının beklendiği sınava ilişkin KPSS ne zaman, kaç gün kaldı, ayın kaçında gibi sorular yanıt arıyor. , GY-GK ve ÖABT, KPSS lisans ve ön lisans sınav tarihleri belli oldu! İşte 2022 KPSS sınav tarihi ve ÖSYM AİS sınav giriş belgesi alma ekranı!