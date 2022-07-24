Haberler Yaşam Haberleri KPSS ne zaman, kaç gün kaldı, GY-GK ve ÖABT sınav tarihleri belli oldu mu? İşte KPSS sınav tarihi ve ÖSYM AİS sınav giriş belgesi alma ekranı!
Giriş Tarihi: 24.7.2022 11:23

KPSS ne zaman, kaç gün kaldı, GY-GK ve ÖABT sınav tarihleri belli oldu mu? İşte KPSS sınav tarihi ve ÖSYM AİS sınav giriş belgesi alma ekranı!

KPSS ne zaman ve kaç gün sonra soruları, Kamu Personeli Seçme Sınavı’na katılacak adaylar tarafından araştırılıyor. Sınava geri sayım son hızıyla sürerken, ÖSYM’nin sınava dair açıklamaları takip ediliyor. Peki, 2022 KPSS lisans ve ön lisans sınavı ne zaman, kaç gün kaldı, ayın kaçında ve hangi gün? İşte GY-GK, ÖABT, KPSS sınav tarihleri ve ÖSYM AİS sınav giriş belgesi alma ekranı!

KPSS ne zaman, kaç gün kaldı, GY-GK ve ÖABT sınav tarihleri belli oldu mu? İşte KPSS sınav tarihi ve ÖSYM AİS sınav giriş belgesi alma ekranı!

KPSS tarihi ve sınav giriş belgesi devlet memuru olmaya hazırlanan adaylar tarafından araştırılıyor. 2 milyona yakın adayın katılımının beklendiği sınava ilişkin KPSS ne zaman, kaç gün kaldı, ayın kaçında gibi sorular yanıt arıyor. , GY-GK ve ÖABT, KPSS lisans ve ön lisans sınav tarihleri belli oldu! İşte 2022 KPSS sınav tarihi ve ÖSYM AİS sınav giriş belgesi alma ekranı!

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS lisans oturumları Genel Yetenek-Genel Kültür testi ile başlayacak.

  • Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı ve Eğitim Bilimleri testi 31 Temmuz'da düzenlenecek.
  • Alan Bilgisi Sınavı: 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta yapılacak.
  • ÖABT 14 Ağustos tarihinde düzenlenecek.
  • DHBT 27 Kasım'da yapılacak
  • KPSS ön lisans oturumu 2 Ekim'de yapılacak.
  • KPSS ortaöğretim oturumu 6 Kasım'da gerçekleştirilecek.

ÖSYM AİS İLE KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

KPSS sınav yerleri 21 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla duyuruldu. 31 Temmuz'da yapılacak olan lisans oturumu öncesi KPSS giriş yerleri belli oldu. KPSS sınav giriş belgesi ÖSYM AİS ekranı üzerinden öğrenilebilecek.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2022 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2022 sınav takvime göre; KPSS Ön lisans başvuruları, 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde son bulacak. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2022 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım'da yapılacak.

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KPSS ne zaman, kaç gün kaldı, GY-GK ve ÖABT sınav tarihleri belli oldu mu? İşte KPSS sınav tarihi ve ÖSYM AİS sınav giriş belgesi alma ekranı!
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