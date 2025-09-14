KPSS ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? 14 Eylül 2025 KPSS Alan Bilgisi testi başlangıç ve bitiş saati

ÖSYM'nin düzenlediği KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavı bugün tamamlanıyor. Sınav takviminde yer alan bilgiler KPSS ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek sorusuyla incelenirken adaylar sınava ilişkin detayları mercek altına alıyor. İşte 14 Eylül 2025 KPSS Alan Bilgisi testi başlangıç ve bitiş saati hakkında detaylar;
KPSS Lisans Alan Bilgisi 3. oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 14 Eylül 2025 Pazar saat 10.15'te başlayacak.
Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Oturumlarda ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.
ÖSYM, KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi almak için aşağıdaki linke tıklayınız.
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ