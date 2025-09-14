Haberler Yaşam Haberleri KPSS ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? 14 Eylül 2025 KPSS Alan Bilgisi testi başlangıç ve bitiş saati
Giriş Tarihi: 14.9.2025 06:38

2025 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı bugün düzenlenecek oturumla tamamlanacak. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu Alan Bilgisi oturumları 13 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilen 2 oturumla başladı. Bugün düzenlenecek olan son oturumla birlikte on binlerce aday için süreç sona erecek. Peki, KPSS ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte 14 Eylül 2025 KPSS Alan Bilgisi testi başlangıç ve bitiş saati.

KPSS ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? 14 Eylül 2025 KPSS Alan Bilgisi testi başlangıç ve bitiş saati

ÖSYM'nin düzenlediği KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavı bugün tamamlanıyor. Sınav takviminde yer alan bilgiler KPSS ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek sorusuyla incelenirken adaylar sınava ilişkin detayları mercek altına alıyor. İşte 14 Eylül 2025 KPSS Alan Bilgisi testi başlangıç ve bitiş saati hakkında detaylar;

2025 KPSS ALAN BİLGİSİ 3. OTURUM NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

KPSS Lisans Alan Bilgisi 3. oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 14 Eylül 2025 Pazar saat 10.15'te başlayacak.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Oturumlarda ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

KPSS ALAN BİLGİSİ KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

Adaylara 160 dakika cevaplama süresi verilecek ve sınav 12.55'te sona erecek.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

ÖSYM, KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi almak için aşağıdaki linke tıklayınız.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

