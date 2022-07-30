Haberler Yaşam Haberleri KPSS ne zaman, saat kaçta, ne kadar sürecek? 2022 KPSS lisans sınavı için son saatler!
Giriş Tarihi: 30.7.2022 16:48 Son Güncelleme: 30.7.2022 16:49

KPSS ne zaman, saat kaçta, ne kadar sürecek? 2022 KPSS lisans sınavı için son saatler!

KPSS lisans oturumları başlıyor. İlk adım Genel Yetenek – Genel Kültür sınavı olacak. Memur adayları sınav tarihleri hakkında araştırmalara başladı. KPSS lisans sınav giriş belgesi ve kimlik kartları hazırlandı. ÖSYM takvimi ile belli olan KPSS sınav tarihleri, sınav süresi ve soru sayısı gündemdeki yerini aldı. GY –GK sınavları ardından Eğitim Bilimleri Testi uygulanacak. Peki, KPSS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek, kaç dakika, kaç soru? İşte cevaplar…

KPSS ne zaman, saat kaçta, ne kadar sürecek? 2022 KPSS lisans sınavı için son saatler!

KPSS lisans oturumları kapsamında Genel Kültür – Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavı için geri sayım başladı. KPSS sınav giriş belgesi edinen memur adayları Kamu Personeli Seçme Sınavı tarihleri, sınav süresi ve diğer bilgiler ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Sınav süresini iyi değerlendirmek isteyen adaylar "KPSS lisans sınavı kaç dakika, kaç soru" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2022 KPSS ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte detaylar…

KPSS 2022 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

KPSS lisans oturumu Genel Yetenek – Genel Kültür Sınavı ve Eğitim Bilimleri Testi ile 31 Temmuz 2022 Pazar günü (yarın) başlayacak.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda:

Genel Yetenek – Genel Kültür oturumu için saat 10.00

Eğitim Bilimleri oturumu için saat 14.30'dan sonra adayların sınav salonlarına alınmayacağı bildirildi.

KPSS LİSANS SINAVI KAÇ DAKİKA – KAÇ SORU?

Genel Yetenek – Genel Kültür Oturumu:

Başlangıç: 10.15

Bitiş: 12.25

Sınav Süresi: 130 dakika

Soru Sayısı: 120 soru

Eğitim Bilimleri Oturumu:

Başlangıç: 14.45

Bitiş: 16.25

Sınav Süresi: 100 dakika

Soru Sayısı: 80 soru

KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

KPSS lisans sınav yerleri ve alan bilgisi giriş belgesi ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adayların sınav öncesinde giriş belgelerini ve kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

KPSS GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından beliritilen tarihlerde sınav sonuçlarının 2 Eylül 2022 tarihinde açıklanacağı adaylar ile paylaşıldı. Sonuçlar öncesinde soruların ve cevap anahtarının yayımlanması bekleniyor.

ÖSYM KPSS SINAV TAKVİMİ 2022

Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ve Eğitim Bilimleri Testi: 31 Temmuz 2022

Alan Bilgisi Sınavı: 6 - 7 Ağustos 2022

ÖABT: 14 Ağustos 2022

DHBT: 27 Kasım 2022

KPSS ön lisans sınav tarihi: 2 Ekim 2022

KPSS ortaöğretim sınavı: 6 Kasım 2022

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KPSS ne zaman, saat kaçta, ne kadar sürecek? 2022 KPSS lisans sınavı için son saatler!
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