KPSS lisans oturumları kapsamında Genel Kültür – Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavı için geri sayım başladı. KPSS sınav giriş belgesi edinen memur adayları Kamu Personeli Seçme Sınavı tarihleri, sınav süresi ve diğer bilgiler ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Sınav süresini iyi değerlendirmek isteyen adaylar "KPSS lisans sınavı kaç dakika, kaç soru" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2022 KPSS ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte detaylar…
KPSS 2022 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
KPSS lisans oturumu Genel Yetenek – Genel Kültür Sınavı ve Eğitim Bilimleri Testi ile 31 Temmuz 2022 Pazar günü (yarın) başlayacak.
ÖSYM tarafından yapılan duyuruda:
Genel Yetenek – Genel Kültür oturumu için saat 10.00
Eğitim Bilimleri oturumu için saat 14.30'dan sonra adayların sınav salonlarına alınmayacağı bildirildi.
KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
KPSS lisans sınav yerleri ve alan bilgisi giriş belgesi ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adayların sınav öncesinde giriş belgelerini ve kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor.
SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından beliritilen tarihlerde sınav sonuçlarının 2 Eylül 2022 tarihinde açıklanacağı adaylar ile paylaşıldı. Sonuçlar öncesinde soruların ve cevap anahtarının yayımlanması bekleniyor.
ÖSYM KPSS SINAV TAKVİMİ 2022
Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ve Eğitim Bilimleri Testi: 31 Temmuz 2022
Alan Bilgisi Sınavı: 6 - 7 Ağustos 2022
ÖABT: 14 Ağustos 2022
DHBT: 27 Kasım 2022
KPSS ön lisans sınav tarihi: 2 Ekim 2022
KPSS ortaöğretim sınavı: 6 Kasım 2022