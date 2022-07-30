KPSS lisans oturumları kapsamında Genel Kültür – Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavı için geri sayım başladı. KPSS sınav giriş belgesi edinen memur adayları Kamu Personeli Seçme Sınavı tarihleri, sınav süresi ve diğer bilgiler ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Sınav süresini iyi değerlendirmek isteyen adaylar "KPSS lisans sınavı kaç dakika, kaç soru" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2022 KPSS ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte detaylar…