KPSS sınav takvimi belli olan tarihlerde sıra lisans sınavı tarihi ve saatinde! ÖSYM tarafından duyurulan sınav bilgilerinde son kontroller yapılıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans oturumları genel kültür genel yetenek sınavı ile başlayacak ve alan bilgisi ve ÖABT gibi adımlarla devam edecek. KPSS lisans sınav süresi hakkında araştırma yapan memur adayları soruyor: KPSS kaç dakika, kaç soru? Peki, 2022 KPSS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte merak edilenler…
KPSS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
KPSS lisans oturumu Genel Yetenek – Genel Kültür Sınavı ve Eğitim Bilimleri Testi ile 31 Temmuz 2022 Pazar günü (yarın) başlayacak.
ÖSYM tarafından yapılan duyuruda:
Genel Yetenek – Genel Kültür oturumu için saat 10.00
Eğitim Bilimleri oturumu için saat 14.30'dan sonra adayların sınav salonlarına alınmayacağı bildirildi.
Eğitim Bilimleri Oturumu:
Başlangıç: 14.45
Bitiş: 16.25
Sınav Süresi: 100 dakika
Soru Sayısı: 80 soru
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
KPSS lisans sınav yerleri ve alan bilgisi giriş belgesi ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adayların sınav öncesinde giriş belgelerini ve kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor.
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS SINAV TAKVİMİ 2022
Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ve Eğitim Bilimleri Testi: 31 Temmuz 2022
Alan Bilgisi Sınavı: 6 - 7 Ağustos 2022
ÖABT: 14 Ağustos 2022
DHBT: 27 Kasım 2022
KPSS ön lisans sınav tarihi: 2 Ekim 2022
KPSS ortaöğretim sınavı: 6 Kasım 2022