Haberler Yaşam Haberleri KPSS lisans ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? ÖSYM ile 2022 KPSS sınavı kaç dakika ve kaç soru?
Giriş Tarihi: 30.7.2022 11:07 Son Güncelleme: 30.7.2022 11:08

KPSS lisans ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? ÖSYM ile 2022 KPSS sınavı kaç dakika ve kaç soru?

KPSS lisans sınavı geri sayımda son saatlere girdi! Yılbaşında duyurulan ÖSYM sınav takvimi ile belirlenen sınav bilgileri kontrol edilmeye devam ediyor. Sınavı kaçırmak istemeyen memur adayları “KPSS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor” sorularına yanıt aramaya başladı. Başlangıç saatinden önce sınav yerlerinde bulunması gereken adaylar son kontrolleri gerçekleştiriyor. Peki, ÖSYM ile 2022 KPSS lisans kaç dakika, kaç soru? İşte, KPSS sınav süresi...

KPSS lisans ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? ÖSYM ile 2022 KPSS sınavı kaç dakika ve kaç soru?

KPSS sınav takvimi belli olan tarihlerde sıra lisans sınavı tarihi ve saatinde! ÖSYM tarafından duyurulan sınav bilgilerinde son kontroller yapılıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans oturumları genel kültür genel yetenek sınavı ile başlayacak ve alan bilgisi ve ÖABT gibi adımlarla devam edecek. KPSS lisans sınav süresi hakkında araştırma yapan memur adayları soruyor: KPSS kaç dakika, kaç soru? Peki, 2022 KPSS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte merak edilenler…

KPSS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

KPSS lisans oturumu Genel Yetenek – Genel Kültür Sınavı ve Eğitim Bilimleri Testi ile 31 Temmuz 2022 Pazar günü (yarın) başlayacak.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda:

Genel Yetenek – Genel Kültür oturumu için saat 10.00

Eğitim Bilimleri oturumu için saat 14.30'dan sonra adayların sınav salonlarına alınmayacağı bildirildi.

KPSS LİSANS KAÇ DAKİKA – KAÇ SORU?

Genel Yetenek – Genel Kültür Oturumu:

Başlangıç: 10.15

Bitiş: 12.25

Sınav Süresi: 130 dakika

Soru Sayısı: 120 soru

Eğitim Bilimleri Oturumu:

Başlangıç: 14.45

Bitiş: 16.25

Sınav Süresi: 100 dakika

Soru Sayısı: 80 soru

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

KPSS lisans sınav yerleri ve alan bilgisi giriş belgesi ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adayların sınav öncesinde giriş belgelerini ve kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS SINAV TAKVİMİ 2022

Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ve Eğitim Bilimleri Testi: 31 Temmuz 2022

Alan Bilgisi Sınavı: 6 - 7 Ağustos 2022

ÖABT: 14 Ağustos 2022

DHBT: 27 Kasım 2022

KPSS ön lisans sınav tarihi: 2 Ekim 2022

KPSS ortaöğretim sınavı: 6 Kasım 2022

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KPSS lisans ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? ÖSYM ile 2022 KPSS sınavı kaç dakika ve kaç soru?
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