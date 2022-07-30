KPSS sınav takvimi belli olan tarihlerde sıra lisans sınavı tarihi ve saatinde! ÖSYM tarafından duyurulan sınav bilgilerinde son kontroller yapılıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans oturumları genel kültür genel yetenek sınavı ile başlayacak ve alan bilgisi ve ÖABT gibi adımlarla devam edecek. KPSS lisans sınav süresi hakkında araştırma yapan memur adayları soruyor: KPSS kaç dakika, kaç soru? Peki, 2022 KPSS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte merak edilenler…