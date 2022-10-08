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Giriş Tarihi: 8.10.2022 16:13

KPSS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM ile 2022 KPSS önlisans sınav süresi ve saati

Kamu Personeli Seçme Sınavı’na hazırlanan öğrenciler KPSS ne zaman sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2022-KPSS Ön Lisans sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Peki KPSS ne zaman, saat kaçta? KPSS önlisans sınav süresi ve saati ile ilgili bilgiler…

KPSS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM ile 2022 KPSS önlisans sınav süresi ve saati

KPSS önlisans sınav saati ve süresi belli oldu. Devlet memuru olmak isteyen adaylar KPSS ne zaman, saat kaçta ve kaç dakika sorusuna yanıt arıyor. Yüz binlerce adayın memuriyet kabulü için tabi tutulduğu KPSS ile ilgili güncel bilgiler ÖSYM tarafından yayımlandı. İşte detaylar…

KPSS ÖNLİSANS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

KPSS önlisans oturumu 9 Ekim 2022 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak, 12.15'te sona erecek.

KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklerdir.

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KPSS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM ile 2022 KPSS önlisans sınav süresi ve saati
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