KPSS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM ile 2022 KPSS önlisans sınav süresi ve saati

KPSS önlisans sınav saati ve süresi belli oldu. Devlet memuru olmak isteyen adaylar KPSS ne zaman, saat kaçta ve kaç dakika sorusuna yanıt arıyor. Yüz binlerce adayın memuriyet kabulü için tabi tutulduğu KPSS ile ilgili güncel bilgiler ÖSYM tarafından yayımlandı. İşte detaylar…
KPSS önlisans oturumu 9 Ekim 2022 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak, 12.15'te sona erecek.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklerdir.