KPSS ne zaman saat kaçta sınav süresi kaç dakika? İptal olan 2022 KPSS Lisans sınavı süresi ve giriş belgesi sorgulama ekranı!

Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS'nin lisans oturumu bu hafta sonu düzenlenecek. Memur adayları sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte "KPSS ne zaman saat kaçta sınav süresi kaç dakika?" sorularına yanıt aramaya başladı. Genel Yetenek-Genel Kültür ve eğitim bilimlerinden oluşan sınavın ilki saat 10.15'te başlayacak. Peki, KPSS Lisans sınavı ne zaman saat kaçta sınav süresi kaç dakika olacak? İşte tüm detaylar.