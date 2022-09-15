KPSS ne zaman saat kaçta sınav süresi kaç dakika? İptal olan 2022 KPSS Lisans sınavı süresi ve giriş belgesi sorgulama ekranı!

Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS'nin lisans oturumu bu hafta sonu düzenlenecek. Memur adayları sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte "KPSS ne zaman saat kaçta sınav süresi kaç dakika?" sorularına yanıt aramaya başladı. Genel Yetenek-Genel Kültür ve eğitim bilimlerinden oluşan sınavın ilki saat 10.15'te başlayacak. Peki, KPSS Lisans sınavı ne zaman saat kaçta sınav süresi kaç dakika olacak? İşte tüm detaylar.
KPSS SAAT KAÇTA VE SINAV SÜRESİ NE KADAR?
KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu 18 Eylül tarihinde saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek. Saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumu 18 Eylül tarihinde saat 14.45'te başlayacak ve 100 dakika sürecek. Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
KPSS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
"18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu ile 2022-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 08 Eylül 2022 tarihinde saat 14.15'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."