Lisans başvurularının alınması ve giriş belgelerinin yayımlanmasının ardından şimdi sırada ön lisans ve ortaöğretim başvuruları yer alıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılacak binlerce kişi "KPSS ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt ararken ÖSYM takvimine göre, ön lisans başvuruları Ağustos'ta alınacak, ortaöğretim başvuruları ise Eylül ayında başlayacak. Peki; KPSS başvuruları için kaç gün kaldı; sınavlar ne zaman yapılacak? Lisans, ortaöğretim ve ön lisans KPSS ne zaman? İşte ÖSYM takvimi bilgileri.