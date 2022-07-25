Lisans başvurularının alınması ve giriş belgelerinin yayımlanmasının ardından şimdi sırada ön lisans ve ortaöğretim başvuruları yer alıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılacak binlerce kişi "KPSS ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt ararken ÖSYM takvimine göre, ön lisans başvuruları Ağustos'ta alınacak, ortaöğretim başvuruları ise Eylül ayında başlayacak. Peki; KPSS başvuruları için kaç gün kaldı; sınavlar ne zaman yapılacak? Lisans, ortaöğretim ve ön lisans KPSS ne zaman? İşte ÖSYM takvimi bilgileri.
KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM AİS İLE KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?
KPSS sınav yerleri 21 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla duyuruldu. 31 Temmuz'da yapılacak olan lisans oturumu öncesi KPSS giriş yerleri belli oldu. KPSS sınav giriş belgesi ÖSYM AİS ekranı üzerinden öğrenilebilecek.
2022 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
ÖSYM tarafından yayınlanan 2022 sınav takvime göre; KPSS Ön lisans başvuruları, 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde son bulacak. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin 2022 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım'da yapılacak.