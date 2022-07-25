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Giriş Tarihi: 25.7.2022 10:33

KPSS ne zaman yapılacak? 2022 KPSS başvuruları ve sınav tarihleri takvimi ÖSYM

KPSS başvuruları ve sınav tarihleri takvimi kamuda memur olmak isteyen binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Lisans başvurularını Mayıs-Haziran aylarında tamamlanmasının ardından sınav giriş belgesi de geçtiğimiz günlerde erişime açılmıştı. Şimdi ise ortaöğretim ve ön lisans başvuruları için bekleniyor. Peki; Lisans, ön lisans ve ortaöğretim KPSS ne zaman yapılacak? İşte 2022 KPSS başvuruları ve sınav tarihleri takvimi ÖSYM bilgileri.

KPSS ne zaman yapılacak? 2022 KPSS başvuruları ve sınav tarihleri takvimi ÖSYM

Lisans başvurularının alınması ve giriş belgelerinin yayımlanmasının ardından şimdi sırada ön lisans ve ortaöğretim başvuruları yer alıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılacak binlerce kişi "KPSS ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt ararken ÖSYM takvimine göre, ön lisans başvuruları Ağustos'ta alınacak, ortaöğretim başvuruları ise Eylül ayında başlayacak. Peki; KPSS başvuruları için kaç gün kaldı; sınavlar ne zaman yapılacak? Lisans, ortaöğretim ve ön lisans KPSS ne zaman? İşte ÖSYM takvimi bilgileri.

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

  • KPSS lisans oturumları Genel Yetenek-Genel Kültür testi ile başlayacak.
  • Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı ve Eğitim Bilimleri testi 31 Temmuz'da düzenlenecek.
  • Alan Bilgisi Sınavı: 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta yapılacak.
  • ÖABT 14 Ağustos tarihinde düzenlenecek.
  • DHBT 27 Kasım'da yapılacak
  • KPSS ön lisans oturumu 2 Ekim'de yapılacak.
  • KPSS ortaöğretim oturumu 6 Kasım'da gerçekleştirilecek.

ÖSYM AİS İLE KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

KPSS sınav yerleri 21 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla duyuruldu. 31 Temmuz'da yapılacak olan lisans oturumu öncesi KPSS giriş yerleri belli oldu. KPSS sınav giriş belgesi ÖSYM AİS ekranı üzerinden öğrenilebilecek.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2022 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2022 sınav takvime göre; KPSS Ön lisans başvuruları, 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde son bulacak. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2022 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım'da yapılacak.

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KPSS ne zaman yapılacak? 2022 KPSS başvuruları ve sınav tarihleri takvimi ÖSYM
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