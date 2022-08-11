KPSS NE ZAMAN YAPILACAK? ÖSYM ile 2022 KPSS lisans - önlisans, alan bilgisi, ÖABT ne zaman yapılacak, hangi tarihte? Güncel ÖSYM KPSS sınav takvimi!

2022 KPSS lisans sınavının iptal edilmesinin ardından yenilenen ÖSYM sınav takvimi ile tekrarlanacak olan KPSS ne zaman yapılacak? sorusu adaylar tarafından merak edilerek yoğun şekilde "2022 KPSS lisans - önlisans ne zaman, hangi tarihte?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
ÖSYM sınav takvimi ile KPSS ne zaman yapılacak? sorusunun cevapları ve tüm bilgiler şöyle;
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan son dakika açıklamasında yer alan güncel sınav tarihleri şu şekilde yer alıyor,